Temen desplome del techo de iglesia en Xcupil, en Hopelchén; comunidad exige intervención del INAH

El techo de la iglesia de la Virgen de la Candelaria, de la comunidad de Xcupil, a simple vista puede notarse que está en malas condiciones y representa un riesgo para los feligreses, consideró el comisario municipal David Rivero Medina, quien expresó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, tiene conocimiento desde hace años, pero no ha hecho nada al respecto.

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En entrevista, la autoridad de ese poblado, ubicado a 10 kilómetros de la cabecera municipal, expresó que, aunque no tiene datos exactos, ese templo católico tendría en promedio unos 100 años de antigüedad y, al paso del tiempo y sin mantenimiento, sus condiciones se han deteriorado.

Mencionó que es fácil ver las cuarteaduras en medio de las vigas de madera y, de manera general, el techo se ve pandeado, y existe la posibilidad latente de que, en cualquier momento, pudieran desplomarse las partes del plafón que no están sostenidas por las vigas de madera.

“Los propios religiosos han expresado su temor por las condiciones del techo y porque las condiciones cada vez son peores, y no queremos que pase lo mismo, tal como sucedió con una iglesia de Calkiní que se desplomó, aunque, desafortunadamente, no había nadie en el interior del templo”, expresó.

El templo tendría aproximadamente 100 años de antigüedad. / Mauriel Koh

El comisario municipal señaló que la capilla solo es pintada cada año por dentro y por fuera cuando se acerca la fiesta patronal de la Virgen de la Candelaria, cuyos festejos inician cada 25 de enero y concluyen el 2 de febrero, y esos trabajos corren a cuenta de los propios feligreses.

Rivero Medina mencionó que sí se requiere mantenimiento urgente y la intervención del INAH, que tiene conocimiento de las condiciones del techo, porque personal de esa dependencia visitó el templo católico en enero de 2025, luego de que una viga cayó del techo en una parte de la parroquia de San Antonio de Padua de la ciudad de Hopelchén.

“Como autoridad del poblado y con apoyo de los feligreses, hemos hecho del conocimiento del INAH las condiciones del techo de nuestra iglesia, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta alguna, y esperemos que no pase nada que se tenga que lamentar para que esa dependencia intervenga”, añadió.

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Por otro lado, en un recorrido por el interior, el reportero constató que el techo del templo está sostenido por vigas de madera que, de una u otra manera, se pueden ver en buenas condiciones porque están pintadas.

Sin embargo, a simple vista pueden apreciarse las cuarteaduras del techo entre viga y viga, y a un costado del techo, en su lado derecho, puede apreciarse humedad junto a la viga, y en ese sitio también pueden verse las cuarteaduras.

En casi todo el interior del templo hay cuarteaduras en el techo y, aunque por fuera puede verse literalmente bien la capilla, más aún porque luce con pintura nueva luego de los festejos a la Virgen de la Candelaria en febrero pasado, en su interior sí pueden verse las condiciones del techo.

JGH