Altas temperaturas aumentan riesgo de desprendimientos de glaciares tras tragedia en Nepal

Las altas temperaturas están modificando las condiciones de los glaciares del Himalaya y aumentan su inestabilidad, lo que puede favorecer desprendimientos capaces de provocar inundaciones y riadas en zonas cercanas a estas masas de hielo.

La advertencia cobró relevancia después de la tragedia registrada en Nepal, donde una riada dejó más de 570 personas muertas y más de mil 900 sin localizar. Sin embargo, especialistas aclararon que todavía no existen elementos suficientes para atribuir directamente al cambio climático el desprendimiento de hielo relacionado con este desastre.

¿Por qué las altas temperaturas afectan a los glaciares del Himalaya?

Luis Suárez Arangüena, coordinador de conservación de WWF España, explicó que el calentamiento global altera las condiciones que permiten mantener estables las masas de hielo.

Las temperaturas elevadas dificultan la conservación del hielo existente, mientras que los cambios en los ciclos de precipitación reducen las nevadas necesarias para compensar esa pérdida.

Como consecuencia, los glaciares pueden perder masa y volverse más inestables, lo que incrementa el riesgo de fracturas y desprendimientos.

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Suárez recordó que desde hace años existen alertas sobre las amenazas que enfrentan poblaciones ubicadas cerca de grandes concentraciones de hielo en el Himalaya.

¿El cambio climático provocó la tragedia en Nepal?

Greenpeace señaló que el calentamiento global incrementa el riesgo de este tipo de fenómenos, aunque consideró prematuro establecer qué papel tuvo en el episodio ocurrido en Nepal.

URGENTE — Inundación en Nepal: La policía de Nepal emitió una nueva alerta el viernes (28 de agosto), advirtiendo que una presa formada por escombros podría haber vuelto a romperse del lado tibetano y ordenando a los rescatistas y residentes que se trasladen a un lugar seguro:… — Alertageo (@alertarojanot) August 28, 2026

Los especialistas coinciden en que se requiere una investigación específica para determinar las causas del colapso del bloque de hielo.

El Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas ha advertido que el aumento de las temperaturas modifica los glaciares, la nieve, el permafrost y las laderas del Hindu Kush-Himalaya.

Datos de este organismo indican que los glaciares de la región se derritieron 65 por ciento más rápido entre 2011 y 2020 que durante la década anterior.

“Scientists and civil society have been warning about the very fact that these kind of events might happen in the Himalayas. ...This is the result of the delayed global action to deal with climate change.” https://t.co/IdleWuWRLw — Democracy Now! (@democracynow) August 28, 2026

Incluso si el incremento de la temperatura media mundial se mantiene por debajo de 1.5 grados Celsius, estimaciones citadas por Greenpeace prevén que la región pierda más de un tercio del volumen de hielo de sus glaciares durante este siglo.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático también ha alertado sobre un aumento de inundaciones y riesgos asociados con lagos glaciares conforme continúe el incremento de las temperaturas.

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