Intoxicación de cinco menores en Nilchí, Campeche, fue por negligencia con plaguicidas, afirma Sader

La intoxicación de cinco menores de edad de la comunidad de Nilchí, municipio de Campeche, fue consecuencia de una negligencia en el manejo de plaguicidas, sentenció la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader, en Campeche. La dependencia del Gobierno de México explicó que, de acuerdo con las características del caso, el producto utilizado para fumigar el árbol de la fruta consumida por los infantes pudo haber sido un insecticida sistémico, sustancia que permanece activa durante un periodo prolongado y puede tardar hasta 20 días en desaparecer o dejar de representar un riesgo para el consumo humano.

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El delegado de la Sader en el estado, Carlos Baqueiro Cáceres, advirtió que esta información es conocida por los productores del campo, quienes tienen la responsabilidad de respetar los periodos de seguridad establecidos antes de permitir el consumo de frutos provenientes de cultivos o árboles tratados con este tipo de productos.

“Los mismos agricultores lo saben, conocen; no es lo mismo un insecticida de contacto que uno sistémico”, explicó el funcionario federal, al puntualizar que, mientras los primeros actúan directamente sobre el insecto, los sistémicos permanecen en la planta y pueden afectar a los organismos que se alimenten de ella durante varios días.

Por ello, consideró que resulta “muy raro” que haya ocurrido un caso como el registrado en Nilchí Cocom, pues los trabajadores del campo conocen las medidas para el manejo y aplicación de estos productos. “Hubo algún descuido por allá”, sostuvo.

El representante de la Sader recordó, además, que los plaguicidas e insecticidas están regulados y que quienes los aplican deben utilizar equipo de protección, como lentes y mascarilla, debido a que una exposición directa también puede provocar intoxicaciones graves.

Cuestionado sobre si el hecho podría constituir una negligencia y derivar en alguna sanción, Baqueiro Cáceres fustigó que “de hecho lo fue”, aunque aclaró que corresponderá a las autoridades competentes determinar las responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

La alerta se activó luego de que cinco menores fueran atendidos en el Centro de Salud del IMSS Bienestar de Nilchí, alrededor de las 13:50 horas, con diarrea, vómitos y deshidratación moderada, tras referir que habían consumido frutas de un árbol recién fumigado.

Los médicos proporcionaron hidratación oral e intravenosa y solicitaron el traslado de los menores al Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”, en San Francisco de Campeche, para continuar con su atención y vigilancia médica.

JGH