José Eduardo Derbez y Paola Dalay reaparecieron juntos en medio de los rumores de separación

Desde hace varias semanas, mucho se ha hablado sobre los rumores que afirman que José Eduardo Derbez y Paola Dalay se están separando, tras ser una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo.

Recordemos que, el actor se encontraba en España haciendo unos proyectos de trabajo, mientras que Paola Dalay decidió quedarse en México por los mismos motivos. Hecho que levantó más las sospechas de una posible ruptura, aunque la influencer aseguró que iban a aclarar las cosas al regreso de José Eduardo Derbez.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay reaparecen juntos

Tras todos los rumores, el día de ayer la pareja acudió a una premier, aunque han generado muchas más dudas de las que ya había sobre su situación sentimental.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay fueron al estreno de la cinta “Hotel todo incluido”, donde el actor es el protagonista, donde al verlos juntos, los medios de comunicación les pidieron un beso, situación que puso el ambiente algo tenso.

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Esta situación generó todo tipo de comentarios en las redes sociales, donde algunos usuarios han afirmado que no pueden ocultar que están pasando por un mal momento y que fueron juntos al evento para cumplir con las expectativas.

Por ese motivo, muchos usuarios de las redes sociales, recordaron uno de los últimos encuentros de la joven con la prensa, donde había prometido hablar al regreso del actor, situación que no sucedió.

“José Eduardo está trabajando ahorita en España. Yo me quedé aquí porque tengo unos proyectos. Ya que llegue José Eduardo, hablaremos los dos con ustedes y les contaremos a ver qué está pasando”.

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