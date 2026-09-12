Vecinos protagonizan altercado tras intento de mover vehículo con una soga en la colonia Guadalupe

Una disputa entre vecinos movilizó a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en la colonia Guadalupe, luego de que uno de los involucrados presuntamente intentara retirar con una soga un vehículo que, según señaló, se encontraba obstruyendo la entrada de un garaje.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 38, esquina con 19-A, donde un masculino que conducía una camioneta Ford F-150 de color rojo, con placas CP-1505-B del Estado de Campeche, habría sujetado una soga a las horquillas de un automóvil Renault color gris, con matrícula DKB-016-C, también del estado.

De acuerdo con lo señalado en el lugar, el propietario de la camioneta habría tomado esta medida debido a que el automóvil se encontraba presuntamente estacionado frente a la entrada de un garaje, dificultando el acceso.

Sin embargo, el propietario del Renault se percató de que su unidad estaba siendo sujetada con una soga y salió de inmediato para confrontar al conductor de la camioneta.

El conflicto subió de tono cuando el propietario del automóvil tomó un cuchillo para cortar la soga y posteriormente comenzaron los reclamos e insultos entre ambos.

Ante la situación, vecinos solicitaron la intervención de las autoridades, por lo que minutos después arribaron agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para evitar que la discusión pasara a mayores.

Los uniformados escucharon las versiones de ambas partes y realizaron las recomendaciones correspondientes.

Al conductor de la camioneta se le indicó que no debe intentar mover por sus propios medios un vehículo ajeno utilizando una soga, debido a que, en caso de ocasionarle algún daño, podría resultar responsable de cubrir las afectaciones.

Por otra parte, el propietario del Renault también fue llamado a respetar las disposiciones y evitar estacionarse de manera que obstruya accesos vehiculares.

Los agentes le advirtieron que, de reincidir en una conducta que constituya una falta administrativa o infracción, podría hacerse acreedor a una sanción, además de que el vehículo podría ser retirado mediante grúa y trasladado al corralón, conforme corresponda.

Después de varios minutos de diálogo, ambas partes decidieron tranquilizarse y llegaron a un acuerdo para evitar nuevos conflictos, comprometiéndose a no intervenir ni tomar acciones por cuenta propia sobre las pertenencias del otro.

Finalmente, los agentes tomaron los datos de los involucrados y, una vez controlada la situación, se retiraron del lugar, quedando el incidente únicamente en un conflicto vecinal sin que se reportaran personas lesionadas.