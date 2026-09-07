Tren Maya 2026: ¿Cuánto gana un trabajador? Estos son los sueldos estimados

El Tren Maya continúa representando una fuente de empleo para habitantes de distintos estados del sureste de México, principalmente en la Península de Yucatán.

Durante agosto de 2026 se abrió una convocatoria dirigida a profesionistas y trabajadores técnicos interesados en incorporarse a distintas áreas relacionadas con este proyecto ferroviario.

La oferta laboral contempló perfiles especializados en ingeniería, mantenimiento, transporte, logística, seguridad y otras actividades vinculadas con la operación y conservación de la infraestructura ferroviaria.

Aunque los salarios pueden cambiar de acuerdo con el puesto, experiencia, funciones y empresa responsable de la contratación, existen rangos aproximados que permiten conocer cuánto podría ganar un trabajador del Tren Maya en 2026.

Noticia Destacada Elecciones 2027 en Yucatán: cuándo inicia el proceso y qué cargos estarán en juego

¿Cuánto pagan en el Tren Maya en 2026?

Los ingresos estimados varían considerablemente dependiendo del perfil profesional. Los puestos que requieren estudios especializados o conocimientos técnicos pueden alcanzar salarios superiores a los de las áreas operativas. Entre los rangos mensuales aproximados se encuentran los siguientes:

Ingenieros: entre 20 mil y 30 mil pesos mensuales.

entre 20 mil y 30 mil pesos mensuales. Mecánicos y mecánicos diésel: aproximadamente entre 20 mil 400 y 26 mil pesos al mes.

aproximadamente entre 20 mil 400 y 26 mil pesos al mes. Personal de Seguridad e Higiene: entre 16 mil y 20 mil pesos mensuales.

entre 16 mil y 20 mil pesos mensuales. Personal de transporte y choferes: entre 8 mil y 20 mil pesos al mes.

Estos montos deben tomarse como referencias aproximadas y no como tabuladores oficiales aplicables a todos los trabajadores del Tren Maya, debido a que las condiciones salariales pueden depender del cargo específico y del tipo de contratación.

¿Qué profesionistas pueden trabajar en el Tren Maya?

La convocatoria difundida en agosto de 2026 contempló diferentes perfiles relacionados con las operaciones ferroviarias, mantenimiento, transporte y áreas técnicas. Entre las especialidades consideradas estuvieron:

Noticia Destacada Preparan la renovación del trenecito del Centenario de Mérida con el cambio de seis kilómetros de rieles

Ingeniería Electrónica.

Ingeniería Electromecánica.

Ingeniería Eléctrica.

Ingeniería Mecánica.

Ingeniería Mecatrónica.

Ingeniería en Telecomunicaciones.

Ingeniería Industrial.

Ingeniería Ferroviaria.

Mantenimiento Industrial.

Mecánica y eléctrica.

Mecánica automotriz.

Seguridad e Higiene.

Logística y Transporte.

Transporte.

La variedad de perfiles refleja que las actividades relacionadas con el Tren Maya no se limitan a la conducción de los trenes, sino que también requieren personal para mantenimiento, sistemas eléctricos y electrónicos, logística, seguridad, transporte y conservación de equipos.