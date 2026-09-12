Gala Montes se rapa: así luce su nuevo look tras salir de La Casa de los Famosos México

Gala Montes reapareció en redes sociales con una imagen totalmente distinta después de su inesperada salida de La Casa de los Famosos México 2026. La actriz presumió un nuevo corte de cabello que rápidamente llamó la atención entre sus seguidores.

El cambio de imagen quedó registrado en las historias de Instagram, donde la actriz mostró que ahora lleva los costados de la cabeza rapados, mientras mantiene más cabello en la parte superior y conserva su característico flequillo. La transformación ocurre pocos días después de su salida del programa.

¿Cómo es el nuevo look de Gala Montes?

En los videos publicados por Gala Montes, la actriz aparece con un estilo mucho más atrevido al que había mostrado antes de ingresar al reality. El corte deja los laterales muy cortos, mientras la parte superior permanece larga, lo que le permite conservar el flequillo.

Además de mostrar su nueva apariencia, Montes aprovechó sus publicaciones para hablar sobre una pelea de Ryan García, a quien llamó su “novio” en tono de broma.

“No me estén ching*ndo la madre porque hoy pelea mi novio Ryan García”, comentó la actriz mientras hablaba sobre el encuentro de boxeo.

Gala Montes estuvo solo dos días en La Casa de los Famosos México

La nueva imagen de la actriz llega después de su breve paso por La Casa de los Famosos México. Gala Montes ingresó al programa el 6 de septiembre de 2026, pero su participación terminó aproximadamente 48 horas después.

La producción informó que la actriz había tomado la decisión de salir voluntariamente de la competencia y, mediante un comunicado, agradeció su participación en el programa.

Sin embargo, posteriormente Gala Montes compartió una versión diferente de los hechos. A través de sus redes sociales afirmó que no tenía intención de abandonar el reality y aseguró que fue retirada luego de un problema relacionado con una solicitud de productos de higiene menstrual.

“Yo no me quería salir, yo estaba bien. Me sacaron”, afirmó la actriz en sus historias, al explicar su versión sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, las versiones de Gala Montes y la producción de La Casa de los Famosos México son distintas respecto a las circunstancias que provocaron su salida del programa.