Contingencia ambiental en CDMX: activan Fase 1 por ozono y estos autos no podrán circular el domingo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), luego de que se registraran concentraciones elevadas de este contaminante durante la tarde.

De acuerdo con el reporte de las autoridades ambientales, a las 15:00 horas se alcanzaron concentraciones máximas de 161 partes por billón (ppb) de ozono en la estación Benito Juárez, ubicada en la alcaldía del mismo nombre, mientras que en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, en Coyoacán, se registraron 157 ppb.

Las condiciones meteorológicas favorecieron la acumulación de contaminantes. La presencia de un sistema de alta presión provocó estabilidad atmosférica y vientos débiles en superficie, mientras que la intensa radiación solar contribuyó a la formación de ozono.

¿Qué autos no circulan el domingo 13 de septiembre?

Como consecuencia de la contingencia, este domingo 13 de septiembre, entre las 5:00 y las 22:00 horas, deberán suspender su circulación:

Vehículos particulares con holograma de verificación 2 .

. Vehículos con holograma 1 cuya placa termine en 1, 3, 5, 7 o 9 .

cuya placa termine en . Vehículos con holograma 0 y 00, engomado rosa , y terminación de placa 7 u 8 .

, y terminación de placa . Unidades sin holograma de verificación, así como vehículos con placas foráneas, permisos de circulación o placas conformadas por letras, bajo las restricciones correspondientes al holograma 2.

El 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no tengan válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en NON.

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Los vehículos de carga local y federal también tendrán una restricción adicional: deberán dejar de circular de 6:00 a 10:00 horas, salvo las unidades que formen parte de los programas de autorregulación de la Ciudad de México o el Estado de México.

En el caso de los taxis que estén sujetos a las restricciones, la limitación aplicará de 10:00 a 22:00 horas.

¿Qué vehículos están exentos de la contingencia?

Entre las unidades que podrán circular se encuentran los vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos que cuenten con matrícula ecológica o holograma exento.

También podrán circular vehículos con holograma 0 o 00 vigente cuando tengan un engomado distinto al rosa y una terminación de placa diferente a 7 u 8.

Las autoridades contemplan además excepciones para vehículos de emergencia, servicios médicos, seguridad pública, bomberos, protección civil, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Las unidades de transporte escolar y de personal que cumplan con las disposiciones de verificación también están exentas, al igual que determinados vehículos para personas con discapacidad, servicios funerarios y transporte de productos perecederos.

Las motocicletas están exentas de las restricciones correspondientes a la Fase I.

Recomiendan evitar actividades al aire libre

Ante los niveles de contaminación, la CAMe pidió a la población reducir la exposición al aire contaminado, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Durante ese periodo se recomienda evitar ejercicio y actividades recreativas, culturales o cívicas al aire libre. La recomendación tiene especial relevancia para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Se activa la Fase I de la Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México



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También se pidió posponer eventos deportivos, culturales y espectáculos masivos programados durante las horas de mayor concentración.

Para contribuir a disminuir las emisiones, las autoridades sugirieron privilegiar el trabajo a distancia, realizar compras y trámites en línea y reducir los desplazamientos.

Asimismo, recomendaron evitar productos con solventes, como aerosoles, pinturas, impermeabilizantes y algunos aromatizantes; revisar posibles fugas de gas doméstico y reducir el consumo de combustibles en los hogares.

La CAMe informó que continuará vigilando la evolución de la calidad del aire y las condiciones meteorológicas en la ZMVM para determinar las siguientes acciones y comunicar oportunamente cualquier modificación de las medidas.

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