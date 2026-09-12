Se mantiene la contingencia ambiental CDMX y activan Doble Hoy No Circula para el 13 de septiembre

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que este domingo 13 de septiembre habrá restricciones adicionales a la circulación de vehículos en Ciudad de México y Estado de México.

La medida fue anunciada después de que se registraran concentraciones máximas de 161 partes por billón (ppb) de ozono en la estación Benito Juárez y de 157 ppb en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, ambos puntos ubicados en la capital del país.

De acuerdo con la CAMe, las condiciones meteorológicas favorecieron la acumulación de contaminantes. La presencia de un sistema de alta presión generó estabilidad atmosférica, vientos débiles y una elevada radiación solar, factores que contribuyeron a la formación de ozono.

¿Qué vehículos no circulanu este domingo 13 de septiembre?

Las restricciones estarán vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas. Los vehículos que deberán suspender su circulación son:

Autos particulares con holograma de verificación 2.

Vehículos particulares con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 5, 7 o 9 .

y terminación de placa . Vehículos particulares con holograma 0 y 00 , siempre que tengan engomado rosa y terminación de placa 7 u 8 .

, siempre que tengan y terminación de placa . Vehículos que no cuenten con holograma de verificación , incluidos antiguos, nuevos, de demostración o traslado, así como unidades con permisos de circulación, pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras. A estos vehículos se les aplica la misma restricción correspondiente al holograma 2.

, incluidos antiguos, nuevos, de demostración o traslado, así como unidades con permisos de circulación, pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras. A estos vehículos se les aplica la misma restricción correspondiente al holograma 2. El 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no tengan válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en número non .

que no tengan válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en número . Los vehículos de carga local y federal deberán detener su circulación entre las 6:00 y las 10:00 horas , salvo aquellos inscritos en los programas de Autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México.

deberán detener su circulación entre las , salvo aquellos inscritos en los programas de Autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México. Los taxis con hologramas 00, 0, 1 o 2 que estén sujetos a las restricciones anteriores deberán dejar de circular entre las 10:00 y las 22:00 horas.

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¿Qué vehículos están exentos de la contingencia ambiental?

La CAMe contempla diversas excepciones. Entre ellas se encuentran los vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

También podrán circular los vehículos con holograma 0 o 00 vigente que tengan un engomado distinto al rosa y una terminación de placa diferente a 7 u 8, sin importar la entidad en la que estén registrados.

La lista de exentos incluye además unidades destinadas a emergencias médicas, seguridad pública, bomberos, protección civil, rescate, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

También están contemplados los vehículos de transporte escolar y de personal que cumplan con la normativa vigente, unidades para servicios funerarios, vehículos para personas con discapacidad que cuenten con la autorización correspondiente y determinados vehículos que transportan residuos, materiales peligrosos o productos perecederos.

Las motocicletas están exentas de las restricciones de la Fase I.

¿Qué pasará con los taxis este domingo?

Los taxis tienen una disposición particular. Las unidades que deban cumplir con la restricción por su holograma podrán circular entre las 5:00 y las 10:00 horas, con el objetivo de apoyar la movilidad de la población.

Posteriormente, entre las 10:00 y las 22:00 horas, deberán aplicar las restricciones establecidas por la Fase 1 de contingencia ambiental.

CAMe recomienda evitar actividades al aire libre

Además de las restricciones vehiculares, la CAMe recomendó reducir la exposición al aire contaminado, principalmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, periodo en el que se esperan los mayores riesgos asociados a la contaminación por ozono.

La recomendación es especialmente importante para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

SE MANTIENE LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



Más información: https://t.co/EZIa9OjBAY pic.twitter.com/JWhxTs1bpN — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 13, 2026

Durante ese horario se pide evitar ejercicio al aire libre, actividades recreativas, culturales y cívicas, así como posponer eventos deportivos, culturales y espectáculos masivos.

La población puede consultar las condiciones de calidad del aire mediante la aplicación Aire, el sitio oficial de monitoreo ambiental y los canales de información de la CAMe.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que continuará vigilando la evolución de las condiciones meteorológicas y de la calidad del aire para determinar las siguientes acciones relacionadas con la contingencia.

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