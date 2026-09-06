Muere cuarta víctima de ataque en la colonia Valle Verde de Cancún; identifican a dos de los occisos

Uno de los lesionados en el ataque a machetazos que se registró en la colonia Valle Verde, perdió la vida en el Hospital General y con esto, el saldo de la tragedia se incrementó a cuatro muertos, mientras las investigaciones establecieron la identidad de dos de las víctimas.

Uno de los occisos fue identificado como Henry “N”, de 40 años, originario de Veracruz, quien laboraba como contratista y Aarón Francisco, de 23 años, quien era de ocupación obrero, mientras que el tercer cuerpo encontrado en el lugar sigue en calidad de desconocido.

En tanto, uno de los hombres que resultó con una grave lesión en la cabeza, por un machetazo que le provocó exposición de masa encefálica, falleció en las primeras horas de la mañana de este domingo en el Hospital General.

De esta manera, el saldo de la agresión que se registró la tarde del sábado se incrementó a cuatro muertos y una mujer, de nombre Saida Patricia, de 42 años, permanece como la única sobreviviente, mientras es atendida por múltiples heridas de arma blanca.

Noticia Destacada Persecución termina con auto impactado contra cuartel de la Guardia Nacional en Cancún

Las primeras investigaciones señalaron que sujetos con supuestas armas de fuego y machetes ingresaron al domicilio de Saida Patricia y de su esposo, quien se encontraba con varios de sus amigos y fueron sujetados de las manos con cintillas de plástico.

Los policías reportaron que los tres cuerpos sin vida encontrados en el lugar estaban con las manos amarradas con las cintillas, al igual que la persona que resultó con una grave lesión en la cabeza, lo que provocó su muerte posteriormente en el Hospital General.

El múltiple homicidio fue reportado al mediodía del sábado en la colonia Valle Verde, en las inmediaciones de la iglesia Adventista del Séptimo Día, en donde vecinos reportaron gritos en el interior de una vivienda y de esta manera, las corporaciones policíacas realizaron una intensa movilización.

Las primeras versiones señalaron que posiblemente se trataba de una casa de seguridad de la delincuencia, pero luego se estableció que la agresión se registró en el domicilio de uno de los ahora occisos, quien se encontraba reunido con compañeros de trabajo y amigos.