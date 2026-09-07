Desaparecen dos hombres mientras viajaban en moto acuática de Playa del Carmen a Cozumel

Dos personas fueron reportadas como desaparecidas la noche del domingo mientras presuntamente se trasladaban en una moto acuática de Playa del Carmen a Cozumel, por lo que autoridades marítimas activaron un operativo de búsqueda en la zona de navegación entre ambos destinos.

De acuerdo con un aviso emitido por la Capitanía de Puerto de Cozumel al sector náutico, alrededor de las 17:46 horas fue reportada la desaparición de Eduardo Ceseña y Francisco Huerta Martínez, quienes se encontraban a bordo de una moto acuática con rumbo a la isla.

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El reporte establece que ambas personas habrían caído al mar en las inmediaciones de las coordenadas 20° 33’ 56” de latitud norte y 86° 56’ 31” de longitud oeste, sin que hasta ese momento se tuviera información sobre su paradero.

Ante la emergencia, la Capitanía de Puerto solicitó el apoyo de las embarcaciones que transitaran entre Playa del Carmen y Cozumel para mantenerse atentas y, en caso de localizar a alguna de las dos personas en el mar, brindarles auxilio inmediato y reportar el avistamiento a las autoridades.

De manera paralela, comenzó a circular información en redes sociales sobre las circunstancias que habrían antecedido a la desaparición. De acuerdo con una publicación difundida por Paola Ruiz, una presunta falla eléctrica habría ocasionado que la moto acuática quedara varada con sus ocupantes, tras lo cual otras personas habrían acudido por una segunda embarcación para intentar auxiliarlos.

Sin embargo, según esa misma versión, cuando regresaron al punto donde habían dejado a los dos hombres, ya no encontraron la moto acuática ni a sus ocupantes, por lo que se notificó a la Secretaría de Marina y a la Capitanía de Puerto.

Durante la tarde también fue localizada una moto acuática encendida y sin tripulantes frente a la Capitanía de Puerto de Cozumel. No obstante, familiares de los desaparecidos señalaron en redes sociales que esa embarcación no correspondería a la utilizada por Eduardo Ceseña y Francisco Huerta Martínez, por lo que esta situación no ha sido vinculada oficialmente con su desaparición.

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El operativo de búsqueda realizado durante la tarde y parte de la noche del domingo concluyó al caer la noche, mientras que las labores estaban previstas para reanudarse durante las primeras horas de este lunes, alrededor de las 5:00 horas.

Hasta el momento, las autoridades marítimas mantienen la búsqueda y exhortan a las embarcaciones que naveguen en la ruta entre Playa del Carmen y Cozumel a reportar de inmediato cualquier posible avistamiento que pueda contribuir a localizar a las dos personas.