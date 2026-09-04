Apagones y cortes de agua hasta por ocho horas este sábado 5 de septiembre; revisa si tu zona está entre las afectadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará este sábado 5 de septiembre una suspensión programada del servicio eléctrico que se prolongará durante aproximadamente ocho horas, como parte de trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

La interrupción también tendrá efectos en el suministro de agua, debido a que una de las bombas utilizadas para abastecer a la población depende de la energía eléctrica. Por ello, autoridades locales pidieron a los habitantes tomar previsiones antes del inicio de los trabajos.

El corte está programado de 10:00 a 18:00 horas y forma parte de las acciones que, de acuerdo con la información oficial, buscan mejorar la confiabilidad y continuidad del servicio.

¿Dónde habrá apagones de CFE este sábado 5 de septiembre?

La suspensión afectará a varias localidades del municipio de Tanquián de Escobedo, San Luis Potosí.

Las zonas incluidas en el aviso son La Sagrada Familia, Buenavista, Tampicol y Ejido San Martincito.

El Ayuntamiento informó que los trabajos serán realizados por la CFE Zona Valles y que la interrupción temporal responde a labores de mantenimiento en la red general de distribución.

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¿Por qué también se suspenderá el servicio de agua?

Además del corte eléctrico, se prevé una interrupción en el suministro de agua porque la bomba de Tampicol también quedará sin energía durante el periodo de mantenimiento.

Por esta razón, las autoridades recomendaron a las familias almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades durante las ocho horas previstas de suspensión.

¿A qué hora comenzará y terminará el corte?

El servicio será interrumpido a partir de las 10:00 de la mañana y, de acuerdo con la programación anunciada, debería restablecerse alrededor de las 18:00 horas.

La CFE pidió a los usuarios tomar medidas preventivas, desconectar equipos sensibles si lo consideran necesario y mantenerse atentos a los canales oficiales ante cualquier modificación en los horarios.

CFE pide tomar precauciones

La empresa eléctrica señaló que este tipo de trabajos son necesarios para mejorar la operación de la infraestructura y reducir riesgos de fallas posteriores.

Las autoridades locales también exhortaron a evitar rumores y consultar únicamente información oficial sobre posibles cambios en el servicio.

Por ahora, el aviso contempla una suspensión temporal para las cuatro zonas mencionadas, tanto en energía eléctrica como en agua, durante buena parte del sábado.

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