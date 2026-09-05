Pochimóvil derrapa bajo la lluvia y provoca choque frontal con motocicleta en la colonia San Nicolás

Una intensa movilización de repartidores de MotoMandaditos y operadores de pochimóviles se registró en la colonia San Nicolás, luego de un percance vial ocurrido sobre la avenida Bellavista, a la altura de la avenida Azucena, donde un pochimóvil y una motocicleta terminaron impactándose de frente.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el accidente ocurrió cuando el operador de un pochimóvil color rojo, sin matrícula de circulación, avanzaba sobre la avenida Bellavista con dirección hacia la avenida Azucena.

En sentido contrario circulaba el conductor de una motocicleta de la marca Italika, color naranja, con placa de circulación 60A4W7 del estado de Campeche.

Presuntamente, debido a las condiciones resbaladizas del pavimento provocadas por la lluvia y durante una maniobra, el conductor del pochimóvil perdió el control de la unidad y derrapó, invadiendo la trayectoria del motociclista.

Esto provocó que el motociclista no pudiera evitar el impacto, registrándose un choque frontal entre ambas unidades y generándose daños materiales.

Tras el accidente, al sitio comenzaron a arribar compañeros de ambos involucrados, entre ellos repartidores de MotoMandaditos y operadores de pochimóviles, quienes se concentraron en el lugar mientras los conductores discutían para determinar quién había sido el responsable del percance y quién resultaba afectado.

Ante la falta de un acuerdo inicial y para evitar que la discusión continuara, fue necesaria la presencia de elementos de la Policía Municipal y de Tránsito, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar el deslinde correspondiente de responsabilidades.

Luego de dialogar con los involucrados y tras conocer que, de no llegar a un acuerdo, el caso tendría que ser turnado ante la Fiscalía correspondiente, además de que las unidades podrían ser remolcadas al corralón, ambas partes finalmente lograron llegar a un convenio.

Los involucrados acordaron el pago de los daños mediante una compensación económica en efectivo, por lo que posteriormente desistieron de continuar con el procedimiento y las autoridades permitieron que las unidades fueran retiradas del lugar.

Finalmente, la circulación en la zona volvió a la normalidad y los involucrados se retiraron tras resolver el conflicto de manera conciliatoria.