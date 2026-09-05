Incendio presuntamente provocado moviliza a cuerpos de emergencia en la colonia Solidaridad Urbana

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró durante la madrugada de este sábado en la colonia Solidaridad Urbana, luego de que vecinos reportaran un fuerte incendio en una vivienda donde presuntamente había personas atrapadas en el interior.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas, en un domicilio ubicado sobre la calle Navegantes, esquina con Doctores, donde habitantes del sector solicitaron de inmediato el apoyo de las autoridades al percatarse de que las llamas consumían parte de la propiedad y existía el temor de que algunas personas no lograran salir.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos Tácticos, personal de la Policía Estatal y de Protección Civil, quienes de inmediato iniciaron las labores para controlar y sofocar el incendio.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el fuego alcanzó a dos camionetas particulares que se encontraban estacionadas dentro del garaje de la vivienda, las cuales resultaron afectadas por las llamas.

Tras varios minutos de intensas labores, los cuerpos de emergencia lograron controlar la situación y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas del domicilio o viviendas cercanas.

Según información proporcionada por las autoridades, de manera preliminar se descartó que el incendio haya sido provocado por una falla eléctrica o un cortocircuito, por lo que se presume que el siniestro pudo haber sido provocado de manera intencional.

Ante esta situación, se informó que corresponderá al propietario de la vivienda interponer la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, a fin de que se inicien las investigaciones correspondientes y se realice el deslinde de responsabilidades.

Afortunadamente, gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales, pese al temor inicial de que hubiera personas atrapadas dentro de la vivienda.

Vecinos de la colonia Solidaridad Urbana, alarmados por la magnitud del incendio, salieron de sus domicilios y permanecieron en el sector observando las labores de los cuerpos de emergencia, mientras la situación era controlada durante la madrugada.