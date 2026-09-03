CFE anuncia cortes de luz en Yucatán este viernes 4 de septiembre: conoce las zonas afectadas

Este viernes 4 de septiembre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará trabajos de mantenimiento en el tendido eléctrico en Yucatán, por lo que habrá suspensión en el servicio durante el día.

La interrupción del suministro eléctrico está programada de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, por lo que las autoridades exhortaron a la población a tomar previsiones.

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De acuerdo con el aviso oficial, las labores de mantenimiento de la CFE afectarán el servicio de energía eléctrica en las siguientes zonas:

Espita, Yucatán

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La CFE explicó que estas acciones forman parte de su programa de mantenimiento preventivo en la infraestructura eléctrica, con el propósito de mejorar la calidad del servicio y reducir el riesgo de fallas en el suministro para los usuarios de la zona.

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Desconectar aparatos electrónicos para evitar daños cuando regrese la electricidad.

Mantener cerrados refrigeradores y congeladores para conservar los alimentos.

Cargar con anticipación teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.

Tomar previsiones si se utilizan equipos eléctricos indispensables para actividades laborales o personales.

Se prevé que el servicio quede restablecido alrededor de las 3:00 de la tarde, siempre y cuando las labores de mantenimiento concluyan conforme a lo programado.