Cancún: camión del servicio público arrolla a conductor de bicitaxi y abandona la unidad

Un conductor de bicitaxi resultó lesionado la noche de este sábado luego de verse involucrado en un aparatoso accidente con un camión del servicio público en las inmediaciones de la Región 259, donde fue necesaria la intervención de cuerpos de auxilio y agentes de Tránsito ante los daños materiales registrados.

Los hechos ocurrieron sobre el Periférico, en las inmediaciones del cruce con la avenida Margaritas, cuando el operador del bicitaxi circulaba por el carril de baja velocidad.

De acuerdo con los primeros reportes, en determinado momento se encontró con el paso del camión, por lo que realizó una maniobra para intentar evitar el impacto; sin embargo, la acción no fue suficiente y terminó siendo arrollado.

Brigadistas que se encontraban en la zona se movilizaron de inmediato para brindar asistencia al hombre, quien resultó con lesiones a consecuencia del percance. Tras recibir los primeros auxilios, se determinó que requería valoración médica.

Testigos que presenciaron el accidente señalaron que, presuntamente, el conductor del camión habría circulado en sentido contrario y que la falta de precaución habría provocado el encontronazo.

Sin embargo, esta versión deberá ser confirmada por las autoridades mediante los peritajes correspondientes.

Lo que sí quedó registrado en el lugar fue que, después del accidente, el operador del camión descendió de la unidad para verificar lo ocurrido, pero posteriormente habría decidido retirarse del sitio y dejar abandonado el vehículo, identificado con el número económico MC231.

La situación generó movilización en la zona, mientras los agentes de Tránsito acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias necesarias para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

El percance también dejó daños materiales considerables en los vehículos involucrados, por lo que será necesaria la intervención de las aseguradoras y las autoridades correspondientes para establecer el monto de las afectaciones.

La unidad del servicio público quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras se continúa con las investigaciones para localizar al conductor y determinar las responsabilidades administrativas o legales que pudieran derivarse del accidente.

Hasta el momento, se espera que las autoridades proporcionen información oficial sobre el estado de salud del conductor del bicitaxi y sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el percance.