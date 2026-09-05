Rubén Omar Romano vence el cáncer de próstata y toca la campana en el hospital

Una campanada marcó un momento especial para Rubén Omar Romano, quien cerró una de las etapas más complicadas de su vida tras completar el tratamiento contra el cáncer de próstata. El exdirector técnico argentino acudió a un hospital oncológico para realizar el tradicional acto que simboliza el final de esta fase.

Romano estuvo acompañado por su esposa, Paola Velasco, quien compartió el momento a través de redes sociales y dio a conocer la noticia. En las imágenes se observa al estratega frente a la campana, con lentes oscuros y visiblemente conmovido mientras se prepara para hacerla sonar.

Para la familia, el instante representó mucho más que el cierre de un tratamiento. Velasco destacó que fueron 35 días de lucha, fortaleza y fe, además de agradecer el acompañamiento recibido durante el proceso. La celebración, explicó, estuvo enfocada en la vida y en la fortaleza demostrada por Romano.

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Rubén Omar Romano toca la campana tras superar el cáncer de próstata 🔔❤️ pic.twitter.com/3Mk6Rervef — AS México (@ASMexico) September 5, 2026

El cáncer de próstata fue detectado después de que Romano se sometió a estudios de rutina. Posteriormente se realizaron nuevas evaluaciones médicas para determinar el tratamiento que debía seguir, por lo que recibió sesiones de quimioterapia y radioterapia.

Rubén Omar Romano y su trayectoria en México

Más allá de su reciente batalla personal, Rubén Omar Romano cuenta con una extensa carrera en el futbol mexicano. Su recorrido como entrenador comenzó en 1998, cuando asumió el mando del Atlético Celaya, y posteriormente dirigió a equipos como Tecos, Morelia, Pachuca, Cruz Azul, Atlas, América, Santos, Puebla y Tijuana.

Su última experiencia en los banquillos fue con Mazatlán durante el Clausura 2023. El argentino dirigió 13 encuentros, con dos triunfos, un empate y 10 derrotas, resultados que provocaron su salida del conjunto sinaloense.

Aunque Romano no consiguió conquistar un título de Liga MX, sí disputó cuatro finales del campeonato mexicano. También alcanzó dos subcampeonatos en competencias de Concacaf y quedó cerca de ganar el Campeón de Campeones en 2004.

Ahora, lejos de las canchas, el exfutbolista celebra una victoria mucho más personal: haber concluido una etapa de tratamiento y poder tocar la campana como símbolo de esperanza, fortaleza y vida.