CFE anuncia cortes de luz para este 3 de septiembre: revisa horarios y zonas afectadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene previstos diversos cortes de luz este jueves 3 de septiembre de 2026 debido a trabajos de mantenimiento, modernización y reforzamiento de la red eléctrica.

Las suspensiones serán temporales y se aplicarán durante varias horas, por lo que la recomendación para usuarios domésticos, comercios y centros de trabajo es tomar previsiones ante posibles interrupciones del suministro.

Los horarios y zonas afectadas varían según la región y, en algunos casos, los trabajos abarcarán parques industriales y áreas cercanas a instalaciones estratégicas.

¿Qué zonas tendrán cortes de luz este jueves 3 de septiembre?

En Apodaca, Nuevo León, la suspensión está prevista de 14:00 a 17:00 horas. Entre las colonias contempladas se encuentran El Rosario, Vivienda Digna, Lomas de la Paz, Bosques de San Miguel, Fuentes de San Miguel, Praderas de Huinalá, Paseo de la Loma, Campestre Huinalá, Residencial Arcadia, Hacienda El Campanario y Santa Anita.

También podrían registrarse afectaciones en el Parque Industrial Nexxus y en la zona del Aeropuerto.

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En Juárez, Nuevo León, el corte se contempla igualmente de 14:00 a 17:00 horas, con afectaciones en Anzures, distintos sectores de Los Puertos, Parque Industrial Davisa y Parque Industrial Finsa.

Reforma, Chiapas, tendrá suspensión de hasta ocho horas

En Reforma, Chiapas, el corte está programado de 10:00 a 18:00 horas por trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.

Entre las zonas previstas se encuentran José María Morelos, 1ª Sección, Zona 5, Zona 5A, Adolfo López Mateos, Petrolera, Pascacio Gamboa, UNE, Zona 10, Lázaro Cárdenas, Zona 3, Francisco Villa, Cactáceas y Centro.

¿Qué hacer si el corte de luz no estaba programado?

Si la suspensión del servicio no aparece dentro de los avisos programados, los usuarios pueden reportarla a través de la línea 071 o mediante la aplicación CFE Contigo.

La recomendación es desconectar aparatos sensibles durante la interrupción y esperar a que el suministro sea restablecido una vez concluidos los trabajos.

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