Detenido por una falta administrativa muere dentro de la cárcel municipal de Chetumal

Un hombre que permanecía bajo custodia en la cárcel municipal de Chetumal perdió la vida la tarde de este sábado al interior de las instalaciones, hecho que movilizó a las autoridades para activar los protocolos correspondientes, trasladar el cuerpo e iniciar las indagatorias sobre las causas del deceso.

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De acuerdo con la información disponible, el sujeto se encontraba recluido en las celdas de la Calzada del Centenario, a la altura de la colonia Pacto Obrero, tras ser presentado por presuntas faltas administrativas al Bando de Policía y Buen Gobierno. Hasta el momento, las causas precisas del fallecimiento no han sido confirmadas.

Alrededor de las 16:00 horas, el personal de custodia solicitó el apoyo de una ambulancia al notar el deterioro de salud del detenido. Sin embargo, al arribar al lugar, los paramédicos únicamente pudieron certificar que el hombre ya no contaba con signos vitales.

El sitio fue resguardado para la llegada del personal del Servicio Médico Forense (Semefo), el cual realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones y practicarle la necropsia de ley que determine con exactitud la causa de la muerte.

Las autoridades municipales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, por lo que la identidad de la víctima y la infracción por la que fue ingresado se mantienen bajo reserva. Se prevé que la Fiscalía General del Estado (FGE) abra una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades sobre el actuar del personal a cargo de la custodia.

JGH