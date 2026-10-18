Claudia Sheinbaum vuelve a Ciudad del Carmen; ciudadanos esperan anuncios de nuevas inversiones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, regresará hoy a Ciudad del Carmen por segundo año consecutivo, ahora con una agenda centrada en la infraestructura de salud y la rehabilitación del Hospital General de la Isla.

La visita ocurre después de los compromisos que asumió en junio de 2025, cuando encabezó actividades de los programas para el bienestar y supervisó proyectos hospitalarios en el municipio.

De acuerdo con la agenda, la mandataria tiene previsto encabezar a las 10:30 horas la inauguración de los trabajos de rehabilitación integral del Hospital General de Ciudad del Carmen.

También trascendió la posibilidad de un recorrido por el Hospital General “María del Socorro Quiroga Aguilar”, del IMSS-Bienestar, aunque ese punto requiere confirmación oficial para establecer con precisión el alcance de las actividades presidenciales.

Los ciudadanos reconocieron que con cada visita que hace la mandataria no solo entrega infraestructura necesaria para el Estado, sino que anuncia compromisos importantes para el beneficio de los ciudadanos, por lo que, tienen confianza en que la nueva gira no será la excepción.

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“Tenemos mucha esperanza de que la visita de la presidenta traiga buenas noticias para Carmen, que el hospital quede en mejores condiciones y que las familias puedan recibir la atención médica que merecen, sin tener que salir de la isla para atenderse”, dijo Félix Pérez.

“Confío en que, además del hospital, la señora anunciará nuevas inversiones para mejorar las vialidades, el malecón y los servicios públicos, cuando hay obras bien planeadas, también se beneficia el comercio, se generan empleos y se abren oportunidades para muchas familias carmelitas”, señaló Romina Baeza.

“Lo importante no es solamente que inauguren las obras, sino que el hospital funcione bien, que tenga el equipo necesario y que los pacientes reciban atención sin tantas dificultades”, refirió Francisco Moo.

Durante su visita del 22 de junio de 2025, la mandataria supervisó los trabajos del Hospital de Gineco-Pediatría No. 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un proyecto cuya construcción comenzó en 2012 y que permaneció inconcluso durante años. La obra se convirtió en uno de los principales compromisos de infraestructura sanitaria para Ciudad del Carmen, debido a la necesidad de ampliar la atención especializada para mujeres, niñas y niños.

El proyecto recibió una inversión aproximada de 900 millones de pesos para su recuperación, conclusión y equipamiento, de acuerdo con la información difundida por autoridades federales. La cifra corresponde al proyecto hospitalario en su conjunto y no a un monto exclusivo para la rehabilitación física, pues la información pública citada no presenta un desglose completo entre obra civil, instalaciones, mobiliario y equipo médico.

La unidad hospitalaria cuenta con 74 camas, de las cuales 38 son censables y 36 no censables, destinadas a la hospitalización y a otros servicios clínicos. Su infraestructura incluye tres quirófanos centrales, un quirófano para tococirugía, dos salas de expulsión y espacios para la atención de pacientes ginecológicas, obstétricas y pediátricas.

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El equipamiento reportado incluye un mastógrafo, aparatos de rayos X, ultrasonógrafos y servicios de laboratorio clínico y diagnóstico por imagen. También dispone de áreas especializadas para la atención de recién nacidos prematuros, cunero patológico y unidades de cuidados intensivos neonatales, pediátricos y para adultos, de acuerdo con la información institucional difundida sobre el hospital.

Entre los servicios también figuran la Clínica de Mama y la Clínica de Displasias, además de especialidades como Ginecología, Obstetricia, Pediatría, Cirugía Pediátrica, Medicina Interna, Psiquiatría y Traumatología. El IMSS reportó una plantilla cercana a 800 trabajadores para la operación de la unidad, cuya capacidad busca ampliar la atención especializada en el municipio y su zona de influencia.

Blindaje a Carmen

A través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Faismun), la federación destinó más de 175.064 millones de pesos para atender diversos sectores de Ciudad del Carmen.

La cifra más grande corresponde a 75.962 millones de pesos, correspondiente al 63.3 por ciento del total solamente para el rubro de urbanización; así como 29.232 millones de pesos, equivalente al 24.4 por ciento; así como 14.398 millones de pesos o el 12 por ciento de recursos para el mejoramiento de vivienda; y solo 381 mil pesos para electrificación.