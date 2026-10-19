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Campeche / Ciudad del Carmen

Inundaciones en Ciudad del Carmen dejan graves afectaciones; hay deslaves en carreteras y clases suspendidas

Las inundaciones en Ciudad del Carmen debido a las lluvias provocan afectaciones en las actividades de este lunes.

Por Redacción Por Esto!

19 de oct de 2026

1 min

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Ciudad del Carmen enfrenta inundaciones, desbordamiento del mar y deslaves carreteros
Ciudad del Carmen enfrenta inundaciones, desbordamiento del mar y deslaves carreteros / Cortesía

La isla de Ciudad del Carmen registra diversas afectaciones por las fuertes lluvias y las intensas rachas de viento que azotan la costa de Campeche, provocando inundaciones, el avance del mar hacia zonas terrestres y daños en la infraestructura vial.

Durante el fin de semana, las precipitaciones y las condiciones adversas del litoral ocasionaron el desbordamiento del mar y deslaves en carreteras, entre ellos en la vía que conecta con Villahermosa.

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Las inundaciones también han complicado la circulación vehicular y el tránsito peatonal en distintos puntos de la isla, donde las condiciones representan un riesgo para quienes deben desplazarse por las zonas afectadas.

Ante esta situación, autoridades escolares determinaron suspender clases en algunos planteles, entre ellos la Universidad Tecnológica de Campeche, el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) número 29 y el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cetis) 20, en Carmen.

El área permanece señalizada con objetos, cintas y letreros de precaución

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Por su parte, las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones ante el alto oleaje, las inundaciones y el riesgo de nuevos deslaves, así como a evitar las zonas afectadas mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

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