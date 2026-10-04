Champotoneros alertan por inseguridad en lote baldío de El Tajonal

Un lote baldío de grandes proporciones, permanece repleto de maleza y basura en la colonia “El Tajonal” en Champotón.

Vecinos del lugar comentaron que esta problemática ya ha sido reportada en diversas ocasiones e incluso aseguraron haber recolectado firmas para solicitar la limpieza del terreno; sin embargo, hasta el momento, afirman que no han recibido una respuesta favorable.

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Además, manifestaron su preocupación debido a que, el predio se ha convertido en madriguera de malhechores y ladrones que ocultan objetos robados en las inmediaciones de este lugar. Según ellos, existe una cueva donde ocultan los objetos robados.

Ante ello, piden la intervención de las autoridades del Ayuntamiento de Champotón para que los propietarios mantengan limpio este espacio. Igual piden reforzar los patrullajes de noche.

“Se ha reportado pero no hacen nada. A mi prima la otra vez unos malhechores le propinaron una nalgada en plena vía pública”, externó, Luis Enrique Pech.