Ataque armado contra una casa en ejido de Escárcega deja un perro sin vida

Un ataque armado contra una vivienda se registró en el ejido José de la Cruz Blanco, donde sujetos desconocidos dispararon contra el domicilio de Mauricio López García. Durante la agresión, los responsables también mataron al perro de la propiedad, mientras que varios cristales de la casa resultaron dañados por los impactos de bala.

El propietario informó que el hecho ocurrió hace unos momentos y señaló que desconoce quiénes pudieron estar detrás del ataque. Hasta el momento, no ha proporcionado información que permita establecer el motivo de la agresión ni si había recibido amenazas previas.

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Tras las detonaciones, se reportaron daños materiales en el inmueble y la muerte del animal. La identidad de los agresores permanece desconocida y, hasta ahora, no existe información confirmada sobre personas detenidas por su posible participación en los hechos. Elementos policiacos se presentaron en el ejido para atender el reporte y recabar información sobre lo sucedido.

Como parte de las acciones de búsqueda, elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo en la cabecera municipal, luego de obtener información sobre el presunto agresor y el vehículo que habría utilizado. Las labores culminaron con el aseguramiento de un automóvil en la calle 30-A, entre la calle 53, de la colonia Revolución, cuyas características coincidirían con las descritas por el afectado.

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De manera extraoficial, trascendió que una persona habría sido detenida durante el operativo y que, presuntamente, las autoridades le encontraron droga y un arma. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con información oficial que confirme la detención ni los objetos que supuestamente fueron asegurados durante la revisión.

Las corporaciones de seguridad mantienen la atención en el caso para esclarecer la agresión registrada en el ejido José de la Cruz Blanco, asimismo, no se descarta que los hechos estén relacionados con posibles conflictos sentimentales o con actividades vinculadas al narcomenudeo, hipótesis que deberán ser investigadas y confirmadas por las autoridades competentes.