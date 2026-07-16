En menos de 12 horas, ataques con armas de fuego y amenazas generan alarma en Ciudad del Carmen

Amanecen con disparos y una granada

PLAN DE AYALA, Carmen, Campeche.- Una fuerte movilización de cuerpos de seguridad se registró durante la madrugada de este martes 15 de julio en el ejido Plan de Ayala, luego de que personas armadas dispararan contra una vivienda. En el sitio también apareció una cartulina con amenazas y un artefacto con características de una granada de mano, situación que obligó a las autoridades a activar un operativo de seguridad en el sector.

Los primeros reportes surgieron alrededor de las 4:00 horas, cuando un vecino alertó sobre varias detonaciones de arma de fuego dirigidas a un domicilio de la comunidad, perteneciente a Ciudad del Carmen.

De acuerdo con la información recabada, los agresores llegaron hasta la vivienda, abrieron fuego contra la fachada y abandonaron el lugar antes de la llegada de las corporaciones policiacas.

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Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y confirmaron daños por impactos de proyectil en la parte frontal del inmueble. En la inspección también localizaron una cartulina con un mensaje de carácter intimidatorio dirigido al ocupante de la vivienda y un objeto con características similares a un artefacto explosivo que permanecía cerca del domicilio.

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) confirmó, posteriormente, que el afectado, un hombre de 28 años, declaró haber escuchado las detonaciones contra su predio y, al salir para verifi car lo ocurrido, encontró tanto el mensaje de amenazas como el objeto sospechoso.

La dependencia policiaca precisó que los agentes localizaron casquillos percutidos y dos impactos de proyectil de arma de fuego en la puerta del inmueble; además, confirmó que no hubo personas lesionadas durante el ataque.

Ante el riesgo que representó el objeto localizado, la zona permaneció bajo resguardo mientras las autoridades notificaban a la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam). Peritos y agentes ministeriales realizaron el procesamiento de la escena, documentaron los daños, aseguraron los indicios y comenzaron las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los agresores.

De manera paralela, personal militar especializado intervino para asegurar el artefacto y aplicar los protocolos establecidos para su manejo; el objeto fue retirado del lugar y destruido de forma controlada, mientras especialistas realizan el análisis correspondiente para confirmar su naturaleza. Hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas detenidas ni se había informado sobre el móvil del ataque

Pese a que la fachada de la casa tenía huellas de disparos, no fueron localizados los asquillos percutidos de arma de fuego.

Balean otra vivienda en Santa Rosalía en menos de 12 horas

CIUDAD DEL CARMEN, Campeche.- Vecinos alertaron a las autoridades sobre múltiples detonaciones de arma de fuego registradas en la calle Vicente Guerrero esquina con avenida Corregidora, donde se registró una intensa movilización de corporaciones de seguridad durante la madrugada de este miércoles, en la colonia Santa Rosalía.

De acuerdo con los primeros reportes, habitantes de la zona escucharon varias detonaciones, por lo que de inmediato solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia y seguridad. El llamado generó la activación de un operativo para verificar la situación y descartar la presencia de lesionados.

Al sitio acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública y de la Policía Estatal Preventiva, quienes realizaron una inspección en el área y confirmaron que una vivienda presentaba varios impactos de bala en la fachada, presuntamente ocasionados durante la agresión registrada momentos antes.

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Pese a la revisión del lugar, los agentes no localizaron casquillos percutidos ni otros indicios balísticos sobre la vía pública. Ante esta situación, se procedió a establecer un perímetro de seguridad para preservar la escena y permitir el desarrollo de las diligencias de rigor.

Como parte del protocolo, las autoridades acordonaron la zona y cerraron temporalmente la circulación vehicular mientras arribaban peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) del área de Delitos de Alto Impacto, quienes realizaron el levantamiento de información, inspección del inmueble y demás procedimientos para integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento, no se ha establecido el móvil de la agresión ni la identidad de los posibles responsables; sin embargo, las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar si existe alguna línea de investigación relacionada con amenazas, confl ictos previos u otros factores que pongan en peligro la vida de alguna persona.

Afortunadamente, no se reportaron lesionados, ya que los disparos únicamente ocasionaron daños materiales en la fachada del inmueble y no alcanzaron a quienes se encontraban en el interior.

Vecinos de la colonia señalaron que esta no sería la primera ocasión en que la vivienda resulta afectada por un hecho similar, pues presuntamente ya habría sido blanco de otro ataque armado con anterioridad. Esta situación ha generado preocupación entre los habitantes del sector, quienes solicitaron mayor vigilancia y presencia de las autoridades policiacas