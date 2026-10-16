Conductora se distrae y choca contra auto estacionado en Playa Norte, Ciudad del Carmen

Cuantiosos daños materiales dejó un accidente vial registrado sobre la calle 65, entre la calle 50 y la avenida 56, en la colonia Playa Norte, luego de que la conductora de una camioneta presuntamente se distrajera al volante y se impactara contra un automóvil que se encontraba estacionado. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

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De acuerdo con los datos recabados en el lugar, la mujer conducía una camioneta Suzuki Vitara, color blanco, con placas de circulación DHP151B del estado de Campeche, cuando, por una aparente falta de atención al camino, terminó chocando contra la parte trasera de un Volkswagen Jetta, color azul, con matrícula YWX283J del estado de Yucatán.

El automóvil se encontraba debidamente estacionado sobre el acotamiento derecho cuando recibió el fuerte impacto, que provocó que la unidad se proyectara varios metros hacia adelante.

El Volkswagen Jetta presentó daños considerables en la defensa trasera y la cajuela, mientras que la camioneta Suzuki Vitara terminó con la parte frontal severamente dañada y quedó detenida metros más adelante del punto de colisión.

El auto afectado estaba correctamente estacionado sobre el acotamiento derecho al momento del golpe. / Israel Lozano

El propietario del vehículo afectado se encontraba en la zona luego de haber viajado desde San Antonio Cárdenas, donde se desempeña como chofer de una unidad de transporte escolar.

Tras el percance, la conductora solicitó la intervención de su compañía aseguradora para buscar un acuerdo con el propietario del automóvil y cubrir los daños ocasionados.

El accidente generó afectaciones momentáneas en la circulación de la zona, mientras los involucrados realizaban las diligencias correspondientes para resolver la situación.

Aunque el choque dejó pérdidas materiales de consideración, no fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia, ya que ninguno de los involucrados presentó lesiones.

JGH