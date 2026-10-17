Ferias de Campeche golpean a comerciantes: reportan caída de hasta el 100% en ventas

Treinta comerciantes establecidos en la zona de Ah Kim Pech reportaron pérdidas de entre el 70 y el 100 por ciento en sus ventas, que atribuyen a la reubicación de las ferias de San Román y San Francisco. Los afectados señalaron que el cierre de vialidades y la falta de estacionamiento dificultaron el acceso de sus clientes, lo que impactó directamente en sus negocios.

Noticia Destacada Feriantes se retiran de Ah Kim Pech en Campeche tras corte anticipado de luz y bajas ventas

A esta situación se suman las quejas de alrededor de 60 comerciantes foráneos y mecheros instalados a lo largo de las avenidas Fundadores y prolongación de la Francisco I. Madero, entre la avenida Miguel Alemán y el parque Campeche, quienes también reportaron una caída de hasta el 70 por ciento en sus ventas. Los comerciantes atribuyeron las bajas ganancias al cambio de sede de las fiestas tradicionales, motivado por el inicio de la remodelación del Foro Ah Kim Pech.

Los comerciantes establecidos lamentaron la falta de sensibilidad de las autoridades del Ayuntamiento de Campeche, pues aseguraron que continúan obligados a cubrir sus impuestos y servicios, pese a las afectaciones ocasionadas por el bloqueo de los accesos a sus establecimientos, los cuales también generan empleos.

Sin facilidades

Los afectados señalaron que la situación económica ha complicado aún más las ventas durante este año y que la reubicación de las ferias agravó las dificultades que ya enfrentaban.

Atribuyen la mala racha a la reubicación de las ferias de San Román y San Francisco, estrategia que solo causó caos vial en la zona / Alejandro Pech

“Con el cierre de las avenidas y de los accesos a nuestros negocios, lamentablemente las autoridades no quisieron darnos facilidades y las ventas nos bajaron hasta un 70 por ciento. Dejaron de llegar nuestros clientes porque nos quedamos sin estacionamiento y la gente se fue a otros negocios en zonas más alejadas”, manifestó Isabela Ortegón, encargada de un negocio.

Precisó que del Ayuntamiento de Campeche solo recibieron la notificación de que la feria estaría instalada desde septiembre hasta el pasado 12 de octubre, pero las avenidas siguieron cerradas y hasta ahora no se ha restablecido por completo la circulación.

Ante la falta de alternativas, algunos comerciantes señalaron que las autoridades municipales les sugirieron ampliar sus horarios de atención para vender también durante la noche. Sin embargo, aseguraron que la medida no dio los resultados esperados, debido a la escasa afluencia de personas en ambas ferias.

“Las autoridades prácticamente nos bloquearon, sin dejar espacio para que llegaran los clientes. En mi caso, las ventas bajaron hasta el 100 por ciento y, aun así, tenemos que cumplir con los pagos del agua, la luz y la basura. No sabemos de dónde sacar el dinero para cubrir todos esos gastos”, expresó Claudia Magaña, encargada de un negocio.

A pesar de que las ferias concluyeron el 12 de octubre, las vialidades continuaron bloqueadas, dificultando el flujo comercial. / Alejandro Pech

Por su parte, Cecilia Zendeja, empleada de un establecimiento, manifestó que esperan recuperar paulatinamente a sus clientes y pidió a las autoridades municipales considerar las afectaciones económicas antes de organizar futuros eventos en la zona.

“Nuestra esperanza es que regresen poco a poco los clientes. Ojalá no vuelvan a realizar otra feria en esta zona y que las autoridades municipales se pongan en nuestros zapatos, porque se afectó la economía de muchas familias, no solo de los dueños de los negocios, sino también de los empleados, que dejaron de ganar sus propinas”, finalizó visiblemente afectada por la situación.

JGH