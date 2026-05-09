Encuentran a hombre sin vida en cuarto de lámina en Ciudad del Carmen

La movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales se registró este sábado en la colonia Francisco I. Madero, luego de que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaran el fallecimiento de un hombre al interior de un inmueble ubicado sobre la avenida 10 de Julio por calle Juventino Rosas.

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De acuerdo con los primeros reportes, los socorristas acudieron al sitio tras recibir el llamado de auxilio para verificar el estado de salud de un masculino adulto identificado únicamente como “Don Beto”. Sin embargo, al arribar al domicilio, una privada de departamentos ubicada en dicho sector, los paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Trascendió que el cuerpo fue localizado en la parte posterior del predio, específicamente en un cuarto de lámina, donde presuntamente llevaba varias horas sin vida antes de ser descubierto. Tras la confirmación del deceso, los elementos de la Cruz Roja solicitaron el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública, cuyos agentes arribaron al lugar para acordonar el área mientras se esperaba la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense SEMEFO.

Peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al anfiteatro y practicar la necropsia de ley, la cual permitirá determinar con precisión las causas del fallecimiento. De manera preliminar, las primeras líneas de investigación apuntan a una posible muerte por causas naturales. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la edad exacta del hoy occiso.

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JGH