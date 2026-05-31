Hallan sin vida a un hombre en una vivienda de Cancún; investigan presunto homicidio

Un hecho de violencia ocurrido la tarde de este domingo en el fraccionamiento Pescadores 2 movilizó a corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales, luego de que un hombre fuera encontrado sin vida al interior de su domicilio con una herida provocada por arma blanca.

La principal línea de investigación apunta a su pareja sentimental como presunta responsable de los hechos. De acuerdo con información preliminar, el incidente se registró en una vivienda ubicada en el segundo nivel de un inmueble sobre la avenida Alondra, entre las avenidas Sur y Cigüeñas.

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Vecinos de la zona reportaron una fuerte movilización policial tras la llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acudieron en atención a una llamada realizada al número de emergencias 911.

Versiones recabadas en el lugar señalan que el reporte habría sido efectuado por la propia mujer involucrada, quien presuntamente informó sobre la agresión ocurrida dentro del domicilio. Sin embargo, al momento de la llegada de las autoridades, la señalada ya no se encontraba en el sitio.

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Al ingresar a la vivienda, los agentes localizaron a un hombre tendido sobre el piso con una lesión punzocortante de gravedad. De inmediato solicitaron apoyo médico, por lo que paramédicos acudieron al lugar para brindar atención de emergencia. No obstante, tras la valoración correspondiente, confirmaron que la víctima ya había fallecido debido a la gravedad de la herida.

La zona fue acordonada por los elementos policiales con el objetivo de preservar posibles indicios relacionados con el caso y evitar la alteración de la escena. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y especialistas en criminalística realizaron las diligencias periciales necesarias para integrar la carpeta de investigación.

Peritos efectuaron el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley que permitirá determinar con precisión las causas del fallecimiento. Mientras tanto, agentes de la Policía de Investigación iniciaron las primeras indagatorias y entrevistas con vecinos y personas cercanas a la pareja para obtener información que contribuya a esclarecer lo sucedido y ubicar a la presunta responsable.

Hasta el cierre de esta edición no se reportaba ninguna persona detenida por estos hechos. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión y establecer las responsabilidades correspondientes en este caso que ha generado consternación entre los habitantes del fraccionamiento Pescadores 2.