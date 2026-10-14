Muere hombre tras recibir un disparo en el cuello dentro de una tortillería en Ciudad del Carmen

Un hombre de aproximadamente 40 años perdió la vida luego de ser atacado con un arma de fuego al interior de una tortillería ubicada sobre la calle Puerto de Veracruz, en el cruce con Puerto Madero y Puerto del Carmen, lo que generó una intensa movilización de elementos policiacos y personal de la Fiscalía General del Estado.

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De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades recibieron el aviso sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego, por lo que agentes ministeriales y elementos municipales se trasladaron hasta el establecimiento para verificar la situación.

Al arribar, confirmaron que un masculino presentaba una herida de bala en el lado izquierdo del cuello. La víctima permanecía sentada en una silla, gravemente lesionada y en estado crítico tras recibir el disparo.

Pese a los esfuerzos por brindarle atención médica y trasladarlo a un centro hospitalario, el hombre únicamente alcanzó a ingresar al área de urgencias, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Tras confirmarse la gravedad de los hechos, la zona fue acordonada por las autoridades para preservar la escena y evitar la alteración de posibles evidencias. Posteriormente, personal ministerial y peritos adscritos al área de Delitos de Alto Impacto de la Vicefiscalía realizaron el procesamiento del lugar y el levantamiento de los indicios localizados.

De manera preliminar, una de las líneas de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado presuntamente con la venta de narcóticos; sin embargo, esta hipótesis deberá ser corroborada por las autoridades mediante las indagatorias correspondientes.

Hasta el momento, la identidad del hombre permanece desconocida y no se han dado a conocer detalles oficiales sobre los posibles responsables del ataque.

La Fiscalía continuará con las investigaciones para esclarecer el homicidio, determinar el móvil de la agresión e identificar a quienes resulten responsables de estos hechos violentos.

JGH