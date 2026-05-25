Hombre fallece en Ciudad del Carmen; presunta broncoaspiración

La mañana de este lunes se registró una fuerte movilización de autoridades y cuerpos de emergencia en un domicilio de la colonia Renovación, luego del reporte de una persona sin signos vitales al interior de una vivienda.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Puerto de Tuxpan por Playa Juárez y Almendros, donde familiares de un masculino solicitaron el apoyo de las autoridades tras encontrarlo presuntamente sin vida mientras dormía.

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Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes tras realizar la valoración correspondiente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó de inmediato a las corporaciones de seguridad y a las autoridades ministeriales.

Minutos después, elementos de la Policía Estatal Preventiva acordonaron el área, mientras personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) y agentes de la Vicefiscalía Regional realizaron las diligencias correspondientes para verificar las causas del fallecimiento y deslindar responsabilidades.

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De acuerdo con los primeros reportes, el deceso habría sido por causas clínicas, ya que el masculino presentaba problemas de obesidad y presuntamente durante la madrugada sufrió una broncoaspiración, provocando que se ahogara con su propio vómito.

Tras concluir las investigaciones en el lugar, el cuerpo fue entregado a una funeraria local para su traslado, en medio de escenas de dolor y llanto por