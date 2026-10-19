Suspenden clases presenciales en la Universidad Tecnológica de Campeche tras un deslave carretero

Un deslave carretero en el tramo Puente Zacatal-Faro Xicalango provocó que este lunes las clases presenciales en la Universidad Tecnológica de Campeche fueran suspendidas, informó el rector José del Carmen Díaz.

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A través de redes sociales, el Rector dio a conocer que este 19 de octubre las clases en el plantel serán suspendidas debido al riesgo en el tramo carretero que hace imposible el traslado de estudiantes.

Por ello, se tomó la decisión que las clases sean completamente en línea este lunes mientras se espera que para el martes puedan reanudar actividades con normalidad.

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El deslave carretero en el tramo Puente Zacatal-Faro Xicalango ocurre ante los efectos del Frente Frío número 2 en el Golfo de México, provocando el desborde del mar en la vía, generando afectaciones al tránsito.

Autoridades hicieron un llamado a tomar precauciones al transitar en la zona mientras se espera que se pueda atender con prontitud.