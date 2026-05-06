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Campeche / Sucesos

Agentes Federales encabezan cateo dentro de un predio en la colonia Granjas de Campeche

Durante el operativo destacó la participación del personal de la Fiscalía General de la República, elementos de la Guardia Nacional, así como miembros de la Secretaría de Marina.

Por Redacción Por Esto!

6 de may de 2026

1 min

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Elementos de la Guardia Nacional participaron en el operativo.
Elementos de la Guardia Nacional participaron en el operativo. / Foto: Por Esto!

Autoridades Federales dirigieron un cateo dentro de un predio ubicado en la colonia Granjas sobre la calle Francisco I. Madero, entre las calles 12-B y Circuito Colonias, presuntamente derivado por delitos relacionados con narcomenudeo, sin que hasta el momento se confirmara la detención de algún sospechoso.

Durante el operativo destacó la participación del personal de la Fiscalía General de la República (FGR), elementos de la Guardia Nacional, así como miembros de la Secretaría de Marina (SEMAR), todas fuerzas Federales, quienes se encargaron de la mayor parte de las diligencias.

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Posteriormente, al sitio se presentaron miembros de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), quienes arribaron al sitio para brindar apoyo durante las actividades dentro del mencionado predio, manteniendo el operativo sumamente discreto y hermético, limitando la información hacia los vecinos o medios de comunicación.

Sin embargo, aunque no se pudo confirmar hasta la publicación de esta nota, se presumió que la movilización fue derivada por actividades relacionadas con portación ilegal y/o distribución de sustancias ilícitas, por lo que se espera el reporte oficial de las autoridades para confirmar el motivo y, en su caso, si hubo personas detenidas.

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