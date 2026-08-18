Motociclista queda grave tras derrapar en la carretera libre Campeche-Seybaplaya

Un masculino, cuyos generales se desconocen, sufrió un terrible accidente tras derrapar a bordo de su motocicleta sobre la carretera libre Campeche Seybaplaya. Se lo llevaron en estado crítico a la capital campechana.

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De acuerdo con los datos recabados, el lamentable hecho ocurrió alrededor de las 15:40 horas en el tramo antes referido, cerca del balneario y zona de playa conocida como “El Sombrerón”.

Al parecer, esta persona perdió el control del manubrio y es probable que, antes de terminar sobre el pavimento, haya chocado contra el muro de contención.

Según los reportes, esta persona presentaba fuertes heridas en la parte superior del cráneo. Unidades policiales y de emergencia, pertenecientes a la capital, municipio de San Francisco de Campeche, se encargaron de las diligencias correspondientes.

JGH