¿A cuánto está el kilo de pulpo? Gareteros de Champotón reportan buenas capturas y mejor precio

A más de 15 días del inicio de la temporada de captura de pulpo, gareteros de Champotón que están trabajando fuera de la entidad, en la zona de Yucatán, reportan buenos resultados tanto en volúmenes de captura como precio en playa.

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Abordado en las oficinas de la cooperativa Pescadores de la Bahía, Luis Alfonso informó que dicho panorama es una realidad, al menos en la zona de Chicxulub Puerto, donde, aseguró, existe suficiente molusco.

“Desde que comenzó la temporada, las capturas se han mantenido entre los 50 y 60 kilos por lancha, incluyendo dos alijos utilizados para la pesquería gareteada”.

¿Se habla de una caída del 50 por ciento en la captura de pulpo a principios de temporada en la zona de Yucatán?, se le preguntó.

“Sí, eso se dice; sin embargo, al menos en la zona de Chicxulub Puerto el panorama es positivo”.

En cuanto a precios, Luis Alfonso comentó que la temporada abrió con un precio en playa a razón de 80 pesos, mientras que actualmente el molusco alcanza los 92 pesos.

Finalmente, el declarante explicó que regresaron a Champotón para dejar en regla su documentación para el programa de Veda y Baja Captura. “Luego vamos a regresar al vecino estado de Yucatán”, concluyó.

JGH