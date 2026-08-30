Abandonan camioneta tras aparatoso accidente en la avenida Cuatro Carriles

Una camioneta fue abandonada durante la madrugada de este domingo luego de sufrir un aparatoso accidente sobre la avenida Cuatro Carriles, frente al establecimiento denominado La Ferre, en las inmediaciones del rastro municipal.

El reporte fue recibido a través del número de emergencias 911, lo que movilizó a personal del grupo Ecrumci hasta el lugar para verificar un presunto accidente de tránsito.

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Al arribar, los elementos localizaron una camioneta Chevrolet, color blanco, con placas de circulación CP-2036-B del estado de Campeche, la cual terminó montada sobre el camellón central de la avenida y presentaba severos daños, principalmente en los neumáticos.

De acuerdo con testigos, tras el accidente el conductor descendió de la unidad y, presuntamente, se retiró del sitio con rumbo desconocido, dejando la camioneta abandonada.

Ante esta situación, autoridades municipales procedieron a delimitar el área para evitar otro percance y permitir que se realizaran las diligencias correspondientes. Posteriormente, peritos de tránsito solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad y trasladarla al corralón.

El vehículo quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras que el propietario deberá acudir ante la Fiscalía correspondiente para acreditar la propiedad y realizar los trámites necesarios para recuperar la unidad

Asimismo, deberá cubrir las multas y sanciones que se deriven del hecho de tránsito, además de los gastos relacionados con el arrastre y, en su caso, los daños ocasionados a infraestructura o bienes propiedad del municipio.