Bendicen mochilas de estudiantes en Champotón antes del regreso a clases

Al término de la misa dominical de las 10:00 horas, decenas de niños y jóvenes participaron en la tradicional bendición de mochilas, previo al arranque del período escolar 2026- 2027.

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La actividad se llevó a cabo en la sede parroquial de Champotón, en el marco de los festejos patronales en honor a la Virgen de Nuestra Señora de las Mercedes, donde los estudiantes acudieron acompañados de sus padres y familiares.

Una larga fila de católicos se formó para recibir la bendición de mochilas, un acto de fe para comenzar con nuevos bríos espirituales este nuevo ciclo escolar. Al término de la misa de 12:00 horas, se llevará a cabo la subida al trono de la Virgen las Mercedes, Reina y Señora de Champotón.