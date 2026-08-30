Carambola entre tres vehículos paraliza la Periférica Norte en Campeche

Una carambola registrada sobre la avenida Periférica Norte, a la altura de la avenida 55, en la colonia Morelos, dejó como saldo cuantiosos daños materiales y una afectación total a la circulación vehicular en la zona. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los hechos ocurrieron cuando una camioneta Toyota Hilux de batea, con placas de circulación CS-9202-A del estado de Campeche, se encontraba debidamente estacionada sobre el acotamiento derecho de la avenida Periférica Norte.

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En determinado momento, el conductor de un automóvil Hyundai i10, color blanco, con placas DHX-674-C del estado de Campeche, perdió el control de la unidad al derrapar debido a que el pavimento se encontraba mojado, impactándose por la parte posterior contra la camioneta estacionada.

A consecuencia del primer impacto, el Hyundai i10 fue colisionado por el conductor de un automóvil Honda, color negro, con placas de circulación DGK-431-C del estado de Campeche, generándose una múltiple colisión que involucró a las tres unidades.

Tras el accidente, los vehículos quedaron atravesados sobre la vialidad, bloqueando por completo los dos carriles de circulación de la Periférica Norte, lo que provocó un severo congestionamiento vehicular y complicaciones para los automovilistas que transitaban por este sector.

Elementos de tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes, mientras que ajustadores de las compañías aseguradoras también se presentaron para evaluar los daños y establecer la responsabilidad de cada conductor.

Luego de varios minutos de diálogo, los involucrados llegaron a un acuerdo mediante sus respectivas aseguradoras, por lo que no fue necesario trasladar el caso ante otra instancia y se evitaron mayores complicaciones legales.

Finalmente, las unidades fueron retiradas de la zona, permitiendo restablecer paulatinamente la circulación sobre este importante tramo de la ciudad.