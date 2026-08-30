Clausuran anexo en Chetumal tras denuncia de presunto maltrato a internos

Un centro de rehabilitación identificado como "Vida Valhalla", ubicado sobre la avenida Magisterial, frente a las canchas del Instituto Tecnológico de Chetumal (ITCh), fue clausurado anoche luego de que familiares de los internos irrumpieran en las instalaciones para exigir la liberación de decenas de personas que, según los denunciantes, permanecían retenidas en condiciones de maltrato.

De acuerdo con testimonios de vecinos y familiares, el inmueble operaba como un anexo dedicado al tratamiento de personas con adicciones al alcohol y las drogas. Sin embargo, diversos denunciantes señalan que el personal a cargo, conocido dentro de este tipo de centros como "padrinos", habría sometido a los internos a maltratos constantes, además de exigirles dinero de manera reiterada bajo amenazas.

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Algunos testimonios recabados en el lugar hablan también de un ambiente de terror generalizado entre los anexados, quienes en varios casos habrían permanecido en el sitio en contra de su voluntad. La tensión escaló cuando familiares de los internos, hartos de las presuntas condiciones de encierro y maltrato, optaron por ingresar de manera directa a las instalaciones. Reportes desde el lugar indican que los inconformes lograron someter al personal responsable del anexo y liberaron aproximadamente a 43 personas que se encontraban internadas al momento de los hechos.

La situación se tornó aún más violenta cuando, de acuerdo con llamadas de auxilio realizadas desde el sitio, se desató un enfrentamiento entre los presentes y al menos uno de los señalados como responsable del trato hacia los internos. Testigos reportaron que un hombre habría sido agredido de manera severa por parte de los inconformes, en lo que algunas versiones describen como un intento de linchamiento.

Ante el reporte de disturbios y la magnitud de las denuncias, se solicitó la intervención de las autoridades correspondientes para restablecer el orden en la zona y hacerse cargo tanto de los presuntos responsables del maltrato como de las personas liberadas, quienes requerirían valoración médica tras su tiempo de internamiento. El lugar fue clausurado.