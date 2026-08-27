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Confirma CFE mega apagón hasta de 12 horas este viernes 28 de agosto en Quintana Roo: conoce colonias afectadas

Afectarán las colonias Salina Chica, Meteorológico, Ampliación La Gloria, La Gloria, La Guadalupana y sector sur. Representan un promedio de 40 por ciento de la población insular.

Ovidio López

Por Ovidio López

27 de ago de 2026

1 min

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La Comisión Federal de Electricidad anunció el apagón en esta localidad.
La Comisión Federal de Electricidad anunció el apagón en esta localidad. / Foto: Especial

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) programó este viernes un nuevo corte masivo de hasta 12 horas en Isla Mujeres dentro del programa de renovación de postes, cables, herrajes y trasformadores.

La interrupción comenzará a las 7:00 horas, desde la gasolinera por el Colegio de Bachilleres hasta la punta sur, comunicó la paraestatal en su segundo corte de la semana en esta misma zona.

Afectarán las colonias Salina Chica, Meteorológico, Ampliación La Gloria, La Gloria, La Guadalupana y sector sur. Representan un promedio de 40 por ciento de la población insular.

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En breve aviso, la CFE informo que "mañana a partir de las 7 de la mañana habrá una libranza por el cambio de cuatro postes de alumbrado".

La afectación, agregó, será desde la gasolinera del Mar Caribe hasta Punta Sur. La interrupción de energía eléctrica podría demorar de 10 a 12 horas.

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