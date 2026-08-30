Surgen nuevos detalles sobre muerte de hombre en cárcel de Chetumal; familia denuncia omisiones

Un día después de darse a conocer el deceso de un hombre de 35 años de edad al interior de la cárcel municipal de Chetumal, nuevos elementos aportados por familiares de la víctima ponen en entredicho la atención que recibió durante su detención, luego de que se revelara que el hombre padecía epilepsia y que, según su versión, presentó convulsiones minutos antes de perder la vida.

Como se informó, el hombre fue encontrado sin vida la tarde del sábado al interior de las instalaciones, hecho que llevó a las autoridades a activar los protocolos correspondientes para el traslado del cuerpo y el inicio de las indagatorias sobre las causas del deceso. En su momento, paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, mientras que las autoridades mantuvieron hermetismo sobre las circunstancias del caso.

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Ahora, una mujer que se identificó como hermana del fallecido aportó nuevos detalles sobre los momentos previos a la muerte de su familiar. De acuerdo con su testimonio, acudió a visitarlo alrededor de las 10:40 de la mañana del sábado, ocasión en la que le llevó alimentos y su medicamento controlado, Fenitoína, utilizado para el manejo de su cuadro de epilepsia, padecimiento que, según explicó, el hombre arrastraba desde tiempo atrás y por el cual se encontraba bajo tratamiento médico continuo. Durante ese encuentro, relató, su hermano le comentó que no podía sostenerse en pie y que sentía mareos, síntomas que, a decir de la familiar, no habrían sido atendidos con la urgencia necesaria por el personal responsable de su custodia.

La denunciante afirmó, además, que previo al ingreso de su familiar a los separos municipales, la familia entregó a las autoridades correspondientes documentación que acreditaba el padecimiento médico del detenido, con el propósito de que se tomaran las precauciones necesarias dado su historial de epilepsia. Pese a esta gestión, aseguró, no se le habría brindado un seguimiento adecuado a su condición durante el tiempo que permaneció bajo custodia policial.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, minutos después de la visita familiar, compañeros de celda del hombre habrían solicitado auxilio al percatarse de que presentaba convulsiones al interior del área de detención. Se desconoce hasta el momento cuánto tiempo transcurrió entre el aviso de auxilio y la atención médica efectiva, así como el protocolo que siguió el personal de guardia una vez reportada la emergencia.

De acuerdo con información obtenida, el cuerpo presentaba signos que indicarían que la muerte no se habría producido de manera reciente al momento en que fue encontrado, lo cual abre interrogantes sobre el tiempo real de reacción de las autoridades responsables de la vigilancia del área de separos y sobre el margen que existió entre los primeros síntomas reportados por el detenido y la intervención médica.

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Con estos nuevos elementos, familiares del hombre insistieron en que se esclarezcan a fondo las circunstancias del deceso y exigieron que se determine si existieron omisiones en la atención médica que su familiar pudo haber requerido durante su estancia en la cárcel municipal, particularmente considerando que su condición de salud había sido notificada previamente a las autoridades.

Las autoridades municipales no han emitido un posicionamiento oficial sobre esta lamentable situación.