Con costales y rastrillos, pobladores rapiñan maíz tras abrirse góndola de camión en Champotón

Luego de que la puerta de la góndola de un camión que transportaba grandes cantidades de granos de maíz se abriera accidentalmente, una cantidad considerable del producto quedó regada sobre la carretera estatal Sihochac-Haltunchén, en Champotón, situación que fue aprovechada por algunos pobladores de la zona para recogerlo.

Noticia Destacada Tren Maya sufre falla mecánica en Campeche; bajan a pasajeros y los trasladan en autobús

De acuerdo con los datos proporcionados, el hecho ocurrió la tarde de este lunes 31 de agosto, alrededor de las 15:00 horas, sobre el tramo estatal antes referido.

De la unidad de carga no se obtuvieron mayores detalles; sin embargo, al difundirse la noticia de que una gran cantidad de maíz había quedado esparcida sobre la carretera, pobladores de la zona acudieron al lugar para recoger el producto.

Aunque se desconoce la cantidad de granos que quedaron sobre la vía, un buen número de personas arribó al sitio con costales, bolsas y hasta rastrillos tipo “araña” para recoger el maíz, situación que fue considerada como un acto de rapiña.