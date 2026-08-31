Síguenos

Última hora

Yucatán

Apagón afecta a Yucatán: ¿Qué ha dicho la CFE sobre el sistema eléctrico?

Campeche / Sucesos

Con costales y rastrillos, pobladores rapiñan maíz tras abrirse góndola de camión en Champotón

La góndola de un camión se abrió accidentalmente y dejó maíz regado sobre la carretera Sihochac-Haltunchén; pobladores llegaron con costales y rastrillos para recogerlo.

Por Jorge May

31 de ago de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Se abre góndola de camión y pobladores rapiñan maíz en carretera de Champotón
Se abre góndola de camión y pobladores rapiñan maíz en carretera de Champotón / Especial

Luego de que la puerta de la góndola de un camión que transportaba grandes cantidades de granos de maíz se abriera accidentalmente, una cantidad considerable del producto quedó regada sobre la carretera estatal Sihochac-Haltunchén, en Champotón, situación que fue aprovechada por algunos pobladores de la zona para recogerlo.

Una falla mecánica detuvo un convoy del Tren Maya la tarde de este lunes en Campeche.

Noticia Destacada

Tren Maya sufre falla mecánica en Campeche; bajan a pasajeros y los trasladan en autobús

De acuerdo con los datos proporcionados, el hecho ocurrió la tarde de este lunes 31 de agosto, alrededor de las 15:00 horas, sobre el tramo estatal antes referido.

De la unidad de carga no se obtuvieron mayores detalles; sin embargo, al difundirse la noticia de que una gran cantidad de maíz había quedado esparcida sobre la carretera, pobladores de la zona acudieron al lugar para recoger el producto.

Aunque se desconoce la cantidad de granos que quedaron sobre la vía, un buen número de personas arribó al sitio con costales, bolsas y hasta rastrillos tipo “araña” para recoger el maíz, situación que fue considerada como un acto de rapiña.