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Tren Maya sufre falla mecánica en Campeche; bajan a pasajeros y los trasladan en autobús

Una presunta falla mecánica dejó detenido al Tren Maya cerca de Nuevo San Antonio Ebulá, en Campeche; los pasajeros fueron bajados y trasladados en autobús.

Por Redacción Por Esto!

31 de ago de 2026

1 min

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Una falla mecánica detuvo un convoy del Tren Maya la tarde de este lunes en Campeche.
Una falla mecánica detuvo un convoy del Tren Maya la tarde de este lunes en Campeche. / Especial

Una falla mecánica provocó la detención de un convoy del Tren Maya alrededor de las 15:30 horas de este lunes 31 de agosto, antes de llegar a la estación San Francisco Campeche, ubicada en la zona del Periférico Pablo García y Montilla, a la altura del poblado de Nuevo San Antonio Ebulá. La unidad quedó detenida sobre las vías y los pasajeros tuvieron que descender.

Los habitantes de Campeche pueden acceder a la tarifa local del Tren Maya.

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Ante la imposibilidad de continuar el recorrido, los usuarios fueron auxiliados por personal de seguridad y posteriormente trasladados en un autobús para continuar su trayecto. Elementos de la Guardia Nacional y personal militar, participaron en las labores de apoyo durante el descenso de los pasajeros y el operativo desplegado en la zona.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente qué desperfecto presentó el convoy ni cuánto tiempo permanecerá detenido, mientras que tampoco se reportan personas lesionadas por el incidente. Los pasajeros afectados fueron llevados hasta una terminal en el autobús habilitado para su traslado, mientras el Tren Maya permaneció sobre las vías.

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