Detienen a hombre con presunta droga en la comunidad de El Zapote, Champotón

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC, en la localidad de El Zapote, municipio de Champotón, por la presunta posesión de sustancias ilícitas.

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De acuerdo con la información disponible, los agentes realizaban labores de seguridad en esta comunidad cuando detectaron al sujeto, a quien presuntamente le fueron encontradas sustancias con características de narcóticos. Sin embargo, no se precisó el tipo ni la cantidad de lo asegurado.

Tras la intervención policiaca, el hombre fue detenido y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, FGE, instancia que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del detenido ni mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el aseguramiento.