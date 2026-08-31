Clima en Campeche del 1 al 6 de septiembre: Tres ondas tropicales dejarán lluvias hasta el fin de semana

Campeche tendrá una semana marcada por un incremento gradual de las lluvias durante los primeros días de septiembre, debido al paso consecutivo de tres ondas tropicales por la Península de Yucatán. Las precipitaciones comenzarán a aumentar desde este martes 1 de septiembre y podrían alcanzar su mayor intensidad durante el fin de semana, con acumulados puntuales de hasta 75 milímetros o incluso superiores.

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Luego de las lluvias aisladas y dispersas registradas este lunes 31 de agosto, la primera onda tropical llegará este martes y favorecerá chubascos y tormentas en diferentes puntos del estado. Aunque el sistema no será particularmente intenso, existe la posibilidad de precipitaciones fuertes de manera puntual, principalmente durante la tarde, después del periodo de mayor calentamiento diurno.

Para el miércoles se prevé un aumento en la intensidad de las precipitaciones, mientras que una segunda onda tropical llegará a la región durante el jueves. Este sistema aportará mayor humedad e inestabilidad, por lo que las lluvias serían más fuertes y tendrían una distribución más amplia sobre Campeche. Los acumulados podrían superar los 25 milímetros, cantidad suficiente para generar encharcamientos e incluso inundaciones puntuales en zonas vulnerables.

El patrón lluvioso continuará durante el viernes, con precipitaciones que se presentarían principalmente después de las 14:00 y 15:00 horas. Algunas tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y turbonadas, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles rachas fuertes de viento durante el desarrollo de las celdas de tormenta.

Las condiciones más adversas se esperan hacia el sábado y el resto del fin de semana, cuando una tercera onda tropical llegará acompañada de una vaguada o baja remanente asociada a la tormenta tropical Dolly, que se localizará sobre la parte oriental del Golfo de México. La interacción de ambos sistemas incrementará considerablemente el contenido de humedad sobre la Península.

Como consecuencia, durante el fin de semana las lluvias podrían volverse más generalizadas y puntualmente muy fuertes, particularmente en Campeche y Yucatán. Los acumulados podrían alcanzar 75 milímetros o más, aumentando el riesgo de encharcamientos e inundaciones en sectores susceptibles, además de tormentas eléctricas y posibles turbonadas.

A pesar del incremento de las precipitaciones, por ahora no se anticipa un temporal prolongado para la Península de Yucatán. Sin embargo, la llegada consecutiva de los sistemas tropicales mantendrá condiciones favorables para lluvias cada vez más intensas conforme avance la semana.

Por otra parte, un sistema tropical ubicado en el Golfo de México podría evolucionar durante las próximas horas; sin embargo, de acuerdo con el pronóstico proporcionado, su trayectoria sería hacia Texas y no representaría una amenaza para Campeche ni para la Península de Yucatán. La principal atención para el estado estará puesta en las tres ondas tropicales y, especialmente, en las condiciones previstas para el próximo fin de semana.

JGH