Apple Watch Series 12: los 5 cambios que Apple necesita para no quedarse atrás

Mientras la industria de los relojes inteligentes se vuelve cada vez más agresiva, Apple se prepara para presentar su próximo gran lanzamiento en el evento "Surprise and Shine" del 9 de septiembre. Todo apunta a que el Apple Watch Series 12 llegará sin sorpresas drásticas en su diseño, pero con ajustes clave que podrían definir si logra mantenerse como referencia frente a Samsung y Google, sus rivales más directos en este segmento.

1. Precio: la gran pregunta de los 399 dólares Desde el lanzamiento del Series 4 en 2018, Apple ha mantenido un precio inicial fijo de 399 dólares para su modelo insignia, una constancia poco común en la industria tecnológica. Sin embargo, tanto Samsung como Google ya incrementaron el costo de sus relojes de gama alta este año, lo que abre la duda sobre si Apple seguirá esa misma tendencia ante el alza mundial en los precios de memoria y almacenamiento. Mantener el precio actual sería una jugada estratégica para reforzar su relación calidad-precio.

2. Un nuevo chip es casi obligatorio El Series 11 repitió el procesador S10 de su antecesor, algo poco habitual en la historia reciente de Apple. Con la llegada de watchOS 27 y su enfoque total en la inteligencia artificial de Siri, se espera que el Series 12 estrene un chip más potente, capaz de procesar tareas complejas sin fricciones y dar soporte real a las nuevas funciones de IA.

3. Batería: la meta de superar las 48 horas Aunque Apple declara oficialmente 24 horas de autonomía en el Series 11, las pruebas reales han mostrado hasta 43 horas de uso continuo. Con una posible mejora de eficiencia o un nuevo procesador, el Series 12 podría acercarse a la barrera de los dos días de batería real, aunque todavía lejos de las 56.5 horas logradas por el Pixel Watch 5.

4. El entrenador con IA sigue siendo limitado Con watchOS 27, la función Workout Buddy ganará más contexto y estadísticas durante los entrenamientos, aunque continúa ofreciendo un enfoque descriptivo, no prescriptivo. En contraste, Google ya ofrece con Health Coach, impulsado por Gemini, un asistente capaz de generar planes de entrenamiento personalizados. Apple tiene los datos y las herramientas para dar ese salto, pero aún no lo ha hecho.

5. Presión arterial: la función que todos quieren perfeccionar Apple introdujo el año pasado las notificaciones de hipertensión, un sistema pasivo que analiza la frecuencia cardíaca durante 30 días sin permitir consultar los datos en tiempo real. Mientras Samsung exige un brazalete adicional para mediciones activas y Google prepara reportes mensuales sin calibración extra, Apple podría destacar si logra ofrecer mediciones en tiempo real sin accesorios externos.

Ronda extra: la posible llegada del Apple Watch Ultra 4 Se espera también una actualización de la línea Ultra, luego de que el Galaxy Watch Ultra 2 igualara a Apple en certificaciones de buceo y deportes acuáticos de alta velocidad, lo que podría impulsar mejoras en durabilidad para el próximo modelo.