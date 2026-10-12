Cerveceros toman ventaja de 2-0 sobre los Dodgers; Guardianes pegan primero ante los Rays

El venezolano William Contreras impulsó tres carreras en el triunfo 7-4 de los Cerveceros sobre los Dodgers, que les dio ventaja de 2-0 en su serie, mientras que los Guardianes remontaron para vencer 7-3 a los Rays en el primer juego de la Liga Americana.

La victoria, impulsada por un bullpen de Milwaukee que no permitió un solo hit en cinco entradas, dejó a los Dodgers, bicampeones defensores, ante un difícil desafío para alcanzar su tercera Serie Mundial consecutiva.

Los aficionados angelinos tenían grandes esperanzas de que el abridor Yoshinobu Yamamoto, el MVP (Jugador Más Valioso) de la Serie Mundial del año pasado, ayudara a su equipo a enderezar el rumbo en esta serie al mejor de siete partidos.

Sin embargo, Yamamoto, quien lanzó partidos completos tanto en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional del año pasado ante los Cerveceros como en la Serie Mundial, ni siquiera logró completar tres entradas.

El lanzador fue retirado después de realizar 75 lanzamientos ante la persistente ofensiva de Milwaukee. Permitió tres carreras y cuatro hits.

La estrella ofensiva de los Dodgers, Shohei Ohtani, siguió sin encontrar su mejor forma: acumula tres hits en 20 turnos en estos playoffs y no conecta un jonrón desde agosto.

"Nuestra mentalidad es mantenernos concentrados. No importa cómo esté el partido, si vamos ganando o perdiendo, seguiremos atacando y mantendremos la concentración", dijo Contreras.

"Creo que como equipo hemos hecho un muy buen trabajo en ese sentido", agregó.

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Los Cerveceros, que lideraron las Grandes Ligas con 103 victorias en la temporada regular, necesitan dos triunfos más para alcanzar la segunda Serie Mundial de su historia, 44 años después de su única aparición anterior.

El partido comenzó con ventaja para los Dodgers gracias a un elevado de sacrificio del dominicano Teoscar Hernández que permitió anotar a Mookie Betts.

Milwaukee respondió con un sencillo impulsor de Contreras, pero un error de lanzamiento del abridor Logan Henderson permitió a Tommy Edman anotar para Los Ángeles.

En la tercera entrada, un sencillo de Christian Yelich con las bases llenas impulsó dos carreras y devolvió la ventaja a los Cerveceros, mientras Yoshinobu Yamamoto era retirado tras una larga entrada.

Los Dodgers volvieron a ponerse arriba en la quinta entrada, después de otro error de Henderson y un elevado de sacrificio de Freddie Freeman.

Sin embargo, Contreras empató 4-4 con un jonrón solitario ante Kris Bubic y volvió a ser decisivo en la siguiente entrada con un sencillo impulsor que puso a Milwaukee en ventaja.

En la octava entrada, Brice Turang conectó un sencillo que amplió la diferencia y luego anotó con otro sencillo de Jake Bauers para sellar el triunfo de los Cerveceros por 7-4. El tercer partido se disputará el miércoles en Los Ángeles.

Guardianes remontan ante Rays

En el segundo juego de la noche, Los Guardianes, que evitaron la eliminación en la Serie Divisional de la Liga Americana tras perder los dos primeros partidos ante los Medias Blancas de Chicago, avanzaron contra los pronósticos y comenzaron con ventaja de 1-0 su serie ante los Rays.

Tampa Bay anotó dos carreras en la primera entrada. Un sencillo de Junior Caminero permitió que Yandy Díaz llegara al plato, y luego Caminero anotó gracias a otro sencillo de Jonny DeLuca.

El marcador no volvió a moverse hasta la sexta entrada, cuando Chase DeLauter conectó un jonrón hacia el jardín entre el izquierdo y el central para acercar a Cleveland.

Los Guardianes igualaron el partido en la séptima entrada con un cuadrangular de Patrick Bailey y tomaron ventaja de 4-2 en la octava gracias a un sencillo de Nathaniel Lowe que impulsó dos carreras.

Cedric Mullins descontó para Tampa Bay con un jonrón, pero Cleveland sentenció el encuentro en la novena entrada.

Con dos outs y dos strikes, el dominicano José Ramírez conectó un sencillo impulsor que permitió anotar a Ángel Martínez.

Después, un doble de Jo Adell llevó al plato a Ramírez y DeLauter para establecer el 7-3 definitivo.