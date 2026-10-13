¡La F1 regresa a África! Ruanda firma acuerdo por 10 años y prepara un circuito inédito

Después de más de tres décadas de ausencia, la Fórmula 1 volverá a África con un proyecto que contempla la llegada del Gran Premio de África a Ruanda. La categoría anunció un acuerdo por diez años con el Gobierno de ese país para impulsar una carrera que se disputará en un nuevo circuito permanente, cuya construcción está prevista en la región de Bugesera.

El anuncio representa un paso importante para la expansión internacional del campeonato, que busca recuperar su presencia en un continente que no recibe una carrera desde 1993, cuando se celebró por última vez el Gran Premio de Sudáfrica en el circuito de Kyalami.

Aunque ya se confirmó el acuerdo, todavía no existe una fecha definitiva para la primera edición. El calendario dependerá del avance de las obras y de que el nuevo trazado cumpla con los requisitos establecidos por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

BREAKING: Formula 1 returns to Africa with 10 year agreement to race in Rwanda The African Grand Prix is set to join the F1 calendar in the early 2030s #F1 https://t.co/IlsKseMnNa — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

¿Dónde estará el nuevo circuito de la Fórmula 1 en África?

El futuro escenario del Gran Premio de África se ubicará en Bugesera, aproximadamente a 40 kilómetros al sur de Kigali, la capital de Ruanda. La zona se encuentra cerca del nuevo aeropuerto internacional de Kigali, una ubicación que busca facilitar la llegada de equipos, pilotos, personal técnico y aficionados de distintos países.

El proyecto estará coordinado por la Junta de Desarrollo de Ruanda y formará parte de una estrategia más amplia para fortalecer la infraestructura, el turismo y la organización de acontecimientos internacionales.

De acuerdo con las primeras descripciones, el trazado aprovechará las características naturales del terreno, incluidos los desniveles de la región, para ofrecer una pista técnicamente exigente y con oportunidades de adelantamiento.

Sin embargo, todavía deberán conocerse más detalles sobre el diseño definitivo, la longitud del circuito y la distribución de sus instalaciones.

¿Cuándo se correrá el Gran Premio de África?

El acuerdo contempla diez temporadas, pero la primera carrera todavía no tiene una fecha oficial confirmada. La organización prevé que el Gran Premio se celebre al inicio de la próxima década, una vez que el circuito esté terminado y cuente con la homologación correspondiente.

Para recibir una competencia de Fórmula 1, la instalación tendrá que cumplir con los estándares de Grado 1 de la FIA, la máxima categoría de homologación para circuitos que pueden albergar este tipo de carreras.

Por ahora, los aficionados deberán esperar a que se anuncien el calendario de construcción y los plazos definitivos para conocer cuándo volverán a rugir los motores de la categoría en territorio africano.

Ruanda busca convertir el circuito en un centro de eventos internacionales

El proyecto no estará limitado a un solo fin de semana de carreras. Las instalaciones se diseñarán para recibir otras competencias de automovilismo, eventos internacionales, congresos y espectáculos durante el resto del año.

La intención es que el complejo tenga actividad constante y que la inversión pueda generar beneficios más allá de la llegada de la Fórmula 1.

Para Ruanda, organizar una carrera del campeonato supondría una oportunidad para impulsar su proyección internacional, atraer visitantes y fortalecer su oferta turística. El desarrollo del circuito también se vincula con inversiones en infraestructura y conectividad.

¿Por qué la Fórmula 1 llevaba tantos años sin correr en África?

La última carrera de Fórmula 1 disputada en el continente fue el Gran Premio de Sudáfrica de 1993, celebrado en Kyalami. Desde entonces, África permaneció fuera del calendario, mientras el campeonato amplió su presencia en otros mercados de Europa, Asia, América y Medio Oriente.

El regreso al continente figuraba entre los objetivos de expansión de la categoría, aunque la posibilidad de organizar una carrera tuvo que evaluarse durante varios años.

Con el acuerdo anunciado con Ruanda, la Fórmula 1 da un paso hacia ese objetivo. La construcción del circuito de Bugesera será clave para convertir el proyecto en una carrera oficial y devolver a África un lugar en el calendario mundial.

Si las obras avanzan según lo previsto, el nuevo Gran Premio marcará una etapa importante para la categoría y para la estrategia de Ruanda de posicionarse como sede de grandes eventos deportivos internacionales.