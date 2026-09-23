Javier Aguirre es nuevo técnico del Valencia; firma hasta 2027

El Valencia ya tiene nuevo entrenador y eligió a un viejo conocido de LaLiga: Javier Aguirre. El club español confirmó este miércoles la llegada del técnico mexicano, quien asumirá el equipo hasta el cierre de la temporada 2026-27, con una opción para extender el vínculo por un año más.

A sus 67 años, Aguirre afrontará una nueva etapa en el futbol español, donde acumula una amplia trayectoria. El Valencia será su séptimo club en España, después de sus pasos por Mallorca, Leganés, Espanyol, Zaragoza, Atlético de Madrid y Osasuna.

Precisamente con Osasuna comenzó su recorrido como entrenador en LaLiga en 2002, aunque antes tuvo una etapa como futbolista del conjunto navarro durante la campaña 1986-87. Su carrera en los banquillos españoles también incluye logros importantes con otros equipos.

Entre sus principales resultados en España destaca la Copa del Rey que conquistó con el Zaragoza en 2004. Con Osasuna consiguió además la clasificación para la Liga de Campeones, mientras que con el Atlético de Madrid logró llevar al conjunto rojiblanco a la Champions 2007-08, después de una década sin disputar esa competición.

El nuevo estratega del Valencia también cuenta con títulos en el ámbito internacional. Con la Selección Mexicana conquistó las Copas Oro de 2009 y 2025, además de la Nations League de Concacaf 2024-25. A nivel de clubes, ganó la Liga con Pachuca en 1999 y la Liga de Campeones de Concacaf con Monterrey en 2021.

Aguirre llega a Mestalla después de su participación con México en el Mundial 2026, torneo en el que el combinado nacional alcanzó los octavos de final. Esta representó su tercera presencia en una Copa del Mundo como entrenador del Tricolor, después de Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

El técnico mexicano también ha trabajado fuera de España en Japón, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, además de sus diferentes etapas con México. Ahora tendrá como nuevo desafío recuperar al Valencia en una temporada que comenzó con resultados complicados.

Su llegada se produce después de que el Valencia destituyera a Carlos Corberán el 13 de septiembre. El entrenador dejó el cargo tras conseguir un punto de 15 posibles en las primeras cinco jornadas. Óscar Sánchez tomó posteriormente las riendas de manera interina durante dos encuentros.

En esos dos partidos, el Valencia consiguió una victoria ante el Alavés como visitante y posteriormente cayó frente a la Real Sociedad en Mestalla. Con ese contexto, Aguirre asumirá el mando de un equipo que busca cambiar su dinámica en LaLiga y comenzar una nueva etapa bajo la dirección del entrenador mexicano.