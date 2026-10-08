¿Castigo para Katia Itzel García? La árbitra queda fuera de la Jornada 11 de Liga MX

La ausencia de Katia Itzel García en la próxima jornada de la Liga MX volvió a poner su nombre en el centro de la conversación, luego de que la árbitra fuera criticada por Antonio “Turco” Mohamed tras el empate entre Cruz Azul y Toluca.

La Comisión de Árbitros dio a conocer las designaciones para la Jornada 11 del Apertura 2026 y García no fue incluida en ninguno de los encuentros programados. Hasta ahora, no existe una confirmación oficial de que se trate de una sanción relacionada con la actuación que tuvo ante los Diablos Rojos.

¿Qué pasó entre Katia Itzel García y el ‘Turco’ Mohamed?

El partido entre Cruz Azul y Toluca terminó 3-3 el pasado 26 de septiembre, pero algunas decisiones arbitrales generaron fuertes cuestionamientos después del encuentro.

Uno de los principales reclamos de Antonio Mohamed estuvo relacionado con una falta sobre Paulinho. Desde la perspectiva del entrenador de Toluca, la acción debió terminar con la expulsión de Gonzalo Piovi, defensor del conjunto celeste.

El estratega argentino también cuestionó la capacidad de la silbante para conducir un partido de esa exigencia y expresó públicamente su desacuerdo con algunas de sus determinaciones.

La árbitra publicó mensajes después de la polémica

La controversia tomó otro rumbo después de que Katia Itzel García compartiera en sus redes sociales algunos mensajes relacionados con la hipocresía.

Aunque la árbitra no mencionó directamente al técnico de Toluca, sus publicaciones fueron interpretadas por algunos usuarios como una posible respuesta a las declaraciones realizadas por Mohamed después del partido.

La situación provocó que también surgieran opiniones de integrantes y exintegrantes del arbitraje mexicano, quienes analizaron tanto su desempeño en el terreno de juego como la situación posterior al encuentro.

¿Katia Itzel García fue castigada por la Comisión de Árbitros?

La principal duda surgió después de que la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol publicara las designaciones correspondientes a la Jornada 11.

García no aparece como árbitra central, cuarta oficial, VAR ni AVAR, por lo que no tendrá participación en la Primera División durante este fin de semana.

Sin embargo, hasta el momento no se ha informado públicamente que la silbante haya recibido una suspensión disciplinaria por lo ocurrido durante el Cruz Azul-Toluca.

Por ello, su ausencia en la jornada puede generar especulaciones, pero no existe una explicación oficial que permita confirmar que haya sido “congelada” como consecuencia directa de la polémica.

¿Qué dijeron otros árbitros sobre Katia Itzel García?

El exárbitro Germán Arredondo consideró que la Comisión de Árbitros pudo haber proporcionado un mayor respaldo a García durante un compromiso de tanta exigencia.

De acuerdo con su postura, contar con asistentes de mayor experiencia habría ayudado a disminuir la presión alrededor de la silbante durante el encuentro ante Toluca.

Arredondo también planteó que podría ser conveniente que García dirigiera temporalmente partidos de menor dificultad antes de volver a encuentros con un nivel elevado de exigencia dentro de la Liga MX.

César Arturo Ramos salió en defensa de García

La polémica también generó una reacción de César Arturo Ramos, quien respaldó públicamente a su compañera después de los cuestionamientos realizados por el entrenador argentino.

Mientras tanto, el exsilbante Fernando Guerrero señaló que la Comisión de Árbitros podría analizar tanto la actuación de García en el terreno de juego como las publicaciones que realizó posteriormente en redes sociales.

Las opiniones dejaron sobre la mesa diferentes puntos de vista sobre la manera en que la autoridad arbitral debería manejar la situación.

¿Cuándo volverá a dirigir Katia Itzel García?

Por ahora, el futuro inmediato de Katia Itzel García dentro de la Liga MX permanece sin una explicación oficial.

Su ausencia está confirmada para la Jornada 11 del Apertura 2026, pero todavía no se conoce cuándo volverá a recibir una designación en el máximo circuito.

Las próximas listas de la Comisión de Árbitros serán las que permitan determinar si la árbitra retoma sus actividades con normalidad o permanece fuera de los partidos de Primera División durante más jornadas.