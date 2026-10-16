Cinco boxeadores yucatecos buscan su pase a la final de Sangre de Campeones en Progreso

Cinco pugilistas yucatecos estarán este sábado en busca de su boleto a la gran final del Torneo de Boxeo Profesional “Sangre de Campeones” al disputarse las semifinales en el Auditorio “Morelos” de Progreso a partir de las 20:00 horas.

El pesaje para la ronda de semifinales de este evento organizado por Rosarito Boxing se llevó a cabo este viernes en pleno malecón del puerto donde los cinco boxitos no tuvieron problemas para ganarle a la romana.

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De los yucas más destacados están los hermanos Castillo, Ángel “Ruso” y Fredy “Choky” quienes llegaron a esta instancia en forma invicta, los otros locales presentes son Uriel “Bambi” Castillo, Ricardo “El Chino” Díaz y Cesar “Jibarito” Estrella.

En la división de los gallos”, el “Ruso” Castillo, quien marcó 53.700 kilogramos, ya tiene los dos pies en la final ya que su rival, el pachuqueño Uriel “El Chino” Tellez no se presentó al pesaje.

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En peso mosca se tendrá dos boxitos, el “Choky” Castillo (50.900) estará ante el guanajuatense Oscar “Huesos” Navarro (50.200); el también meridano Uriel “Bambi” Castillo (50.800) combatirá ante el mexiquense Mario “Niky” Monroy (50.500).

En ligero, “El Chino” Díaz (61.500) se medirá ante el mexiquense Luis “Verde” Reyes (60.700); y en pluma, “Jibarito” Estrella (57.600) estará ante el quintanarroense Victor “Kisín” Zárate (57.700).